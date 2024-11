A giugno 2025 a Torino la ‘The World’s 50 best restaurants’, evento enogastronomico mondiale

A giugno 2025 a Torino si terrà la ‘The World’s 50 best restaurants’. Il supporto della città e della regione e un programma ricco

Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere un evento di portata internazionale che per la prima volta trova casa in Italia: la cerimonia di premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants 2025. Un appuntamento che promette di essere non solo un momento di celebrazione per i migliori ristoranti a livello globale, ma anche una vetrina eccezionale per l’enogastronomia italiana, con un occhio di riguardo alla ricchezza culinaria torinese e piemontese.

La decisione di ospitare l’evento a Torino non è stata casuale. La città, insieme all’intera regione del Piemonte, rappresenta da tempo uno dei fulcri dell’eccellenza enogastronomica italiana e mondiale. “È arrivato il momento del debutto di 50 Best in Italia”, ha dichiarato William Drew, direttore editoriale di The World’s 50 Best Restaurants, sottolineando come Torino sia una capitale culinaria con una forte identità propria, pronta ad accogliere questo importante evento.

Un programma ricco ed inclusivo

L’iniziativa gode del pieno supporto sia della Città che della Regione Piemonte. Alberto Cirio, presidente del Piemonte, ha evidenziato come l’evento sarà un’occasione per mettere in luce non solo i migliori ristoranti al mondo ma anche le eccellenze locali, dai prodotti tipici alla tradizione culinaria piemontese. Anche il sindaco Stefano Lo Russo ha espresso entusiasmo per questa opportunità unica di promuovere l’enogastronomia regionale su un palcoscenico mondiale.

Il programma degli eventi previsti a margine della cerimonia è tanto ricco quanto variegato. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il forum #50BestTalks dedicato ai temi caldi dell’ospitalità e dell’alimentazione sostenibile; le 50 Best Signature Sessions che vedranno chef internazionali collaborare con talenti locali in eventi culinari aperti al pubblico; senza dimenticare la Chefs’ Feast, una vera e propria festa dello stile culinario piemontese.

L’accoglienza dei The World’s 50 Best Restaurants rappresenta anche una grande opportunità turistica per Torino e il Piemonte. L’afflusso previsto di visitatori da tutto il mondo durante le giornate degli eventi contribuirà significativamente all’economia locale, valorizzando ulteriormente l’attrattiva turistica della regione grazie alla sua rinomata tradizione enogastronomica.

Questo evento segna un momento significativo non solo per Torino e il Piemonte ma per tutta l’Italia gastronomica. Conferma la posizione del Paese come leader mondiale nell’enogastronomia e offre una straordinaria occasione per celebrare la cultura del cibo italiano su scala globale.