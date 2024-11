Un’iniziativa che unisce il territorio: i Comuni del Palermitano fanno rete, ‘eccellenze per esportare brand Sicilia’. Una vetrina per l’eccellenza siciliana

A San Giuseppe Jato, piccolo comune nel cuore del Palermitano, prende il via un progetto ambizioso che vede protagonisti sette comuni della provincia di Palermo. Questi, unitisi in una associazione temporanea di scopo (Ats), hanno dato vita alla Fiera dell’agroalimentare, dell’artigianato e del commercio denominata “I prodotti che uniscono il territorio”. L’evento inaugurale si è svolto venerdì a San Giuseppe Jato, segnando l’inizio di una serie di iniziative volte a promuovere i prodotti tipici locali oltre i confini nazionali.

L’obiettivo principale dell’associazione tra i Comuni di San Giuseppe Jato, Corleone, San Cipirello, Roccamena, Altofonte, Caccamo e Roccapalumba è quello di creare un paniere di eccellenze agroalimentari e artigianali da esportare all’estero. La manifestazione ha visto l’inaugurazione degli stand espositivi dove sono stati presentati al pubblico vini pregiati, salumi ricercati, fichidindia e formaggi tipici della tradizione siciliana. Oltre alla degustazione dei prodotti locali sono stati organizzati spettacoli per bambini, musica dal vivo ed esibizioni di cantanti locali.

Un programma ricco di eventi

Il progetto ha ricevuto il pieno appoggio dell’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana guidato dall’onorevole Edy Tamajo. “San Giuseppe Jato ha dimostrato una buona amministrazione“, ha dichiarato Tamajo elogiando l’impegno dei sindaci coinvolti nell’iniziativa. Questa collaborazione tra i comuni non solo mira a valorizzare le produzioni locali ma anche a instaurare importanti relazioni commerciali che possano favorire lo sviluppo economico del territorio.

La giornata inaugurale è stata solo l’inizio: nei giorni successivi sono previste ulteriori degustazioni aperte al pubblico così come visite guidate nelle aree più suggestive dei comuni coinvolti. In programma anche convegni tematici dedicati all’agricoltura sostenibile e all’esportazione dei prodotti agroalimentari siciliani. Non mancheranno momenti dedicati all’intrattenimento con attività artistiche e ludiche pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Un elemento distintivo della manifestazione sarà la presenza di 50 equipaggi di Fiat 500 d’epoca che saranno esposte come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Questa scelta non è casuale ma vuole sottolineare la stretta connessione tra la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione internazionale del made in Italy.