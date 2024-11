Messina: al via Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale. Un programma ricco di eventi, laboratori e esperienze per tutti i gusti

Dal 7 al 10 novembre, l’isola pedonale di viale San Martino a Messina si trasformerà nel cuore pulsante della celebrazione del cioccolato artigianale con l’evento Chocomoments. Questa festa, patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con Radio Zenith e Blue Sea in Sicily, promette di offrire ai suoi visitatori un’esperienza indimenticabile all’insegna del gusto e dell’intrattenimento.

L’apertura degli eventi è prevista per giovedì 7 novembre con una serie di attività che sapranno incantare grandi e piccini. Tra queste spicca la ‘Fabbrica di cioccolato‘, un vero paradiso per gli amanti del cacao che avranno l’opportunità di assistere alle varie fasi della lavorazione del cioccolato attraverso lezioni, cooking show e degustazioni. Il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro hanno sottolineato come questa manifestazione non sia solo un momento di divertimento ma anche un’occasione per valorizzare il territorio sotto il profilo economico e sociale.

La mostra mercato del cioccolato artigianale

Un altro appuntamento imperdibile sarà la Mostra mercato del cioccolato artigianale che permetterà ai visitatori di acquistare prodotti d’eccellenza da giovedì a sabato dalle 10 alle 23.30 e domenica dalle 10 alle 20. L’evento culminerà sabato sera con la creazione della Tavoletta da guinness dei primati: ben 15 metri di puro cioccolato che promettono di lasciare tutti a bocca aperta.

Chocomoments non dimentica nemmeno gli aspetti formativi legati alla lavorazione del cacao. Sabato 9 e domenica 10 sarà possibile partecipare a corsi dedicati alla produzione dei cioccolatini rivolti agli adulti, mentre i più piccoli potranno divertirsi nel laboratorio ChocoBaby realizzando dolci prelibatezze sotto la guida esperta degli artigiani Chocomoments.

Oltre al piacere gastronomico, Chocomoments offrirà anche momenti ludici grazie all’intrattenimento musicale quotidiano curato dalla postazione Radio Zenith Village, spettacoli di magia, mascotte itinerante e premiazioni sportive in collaborazione con associazioni locali come Messina Rugby e Team Volley Messina. Un mix perfetto tra cultura culinaria ed entertainment che renderà questi quattro giorni indimenticabili per i cittadini messinesi e non solo.