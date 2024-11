Novembrata italiana, ancora caldo e sole: previsioni meteo per oggi

Ancora caldo e sole per questo inizio di novembre e di autunno: le previsioni meteo per oggi e l’inizio della settimana

L’Italia sta vivendo un inizio di novembre insolitamente caldo, con temperature che ricordano più quelle estive che autunnali. Questo fenomeno, definito da alcuni come un “nuovo mese estivo“, vede le temperature superare la media stagionale fino a 8°C in più, soprattutto sulle Alpi. Ma cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni?

Le previsioni meteo per oggi continuano a promettere condizioni simili a quelle estive su gran parte del territorio nazionale. Città come Oristano potrebbero raggiungere i 27°C, mentre Agrigento e Catania si assestano intorno ai 26°C. Anche Latina, Napoli e Roma godranno di temperature comprese tra i 23-24°C.

Il ponte di Ognissanti vede il sole prevalere su quasi tutta l’Italia, con l’eccezione di alcune nebbie residue in Pianura Padana e qualche addensamento nuvoloso sulle Isole Maggiori. Tuttavia, da oggi domenica 3 novembre, si prevede un lieve calo delle massime dovuto a venti orientali meno caldi: le temperature pomeridiane oscilleranno tra i 20 e i 23°C al Centro-Sud, mentre al Nord si registreranno massime intorno ai 13-15°C.

Cosa succede la prossima settimana

La situazione meteorologica rimarrà stabile fino a mercoledì 6 novembre grazie alla dominanza dell’anticiclone africano che garantirà tempo soleggiato sulla maggior parte delle regioni italiane. Tuttavia, da giovedì 7 novembre potremmo assistere ad un cambiamento: le correnti orientali più fresche potrebbero favorire la formazione di una bassa pressione sul Tirreno meridionale che potrebbe portare maltempo al Sud.

Ieri, sabato 2 novembre, al Nord sono comparse foschie o nebbie mattutine in pianura con cielo poco nuvoloso durante la giornata. Al Centro bel tempo con qualche nuvola isolata in Sardegna; situazione simile anche al Sud con aggiunta di qualche nube in Sicilia.

Oggi domenica, vedrà condizioni meteorologiche simili con possibili foschie mattutine al Nord ma cielo poco nuvoloso nel corso della giornata; leggero calo termico sia al Centro che al Sud dove continueranno ad esserci poche nubi sparse.

Lunedì conferma questa tendenza con cielo poco nuvoloso su gran parte del paese; localmente possono verificarsi addensamenti sul settore occidentale del Nord mentre Centro e Sud sperimentano un ulteriore leggero calo termico accompagnato da bel tempo.