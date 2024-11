Meteo Ponte di Ognissanti, sole e temperature miti: le previsioni

Meteo per il Ponte di Ognissanti: tanto sole e temperature miti, le previsioni parlano di un ponte all’insegna del bel tempo

L’Italia si appresta a vivere giorni di sole e clima mite in occasione del ponte di Ognissanti. Dall’ultimo giorno di ottobre fino alla domenica successiva, le previsioni meteo promettono condizioni atmosferiche gradevoli su gran parte del territorio nazionale. Questo periodo, caratterizzato da festività e momenti di pausa, vedrà un’atmosfera quasi settembrina grazie all’influenza dell’anticiclone nordafricano che garantirà cieli sereni e temperature sopra la media stagionale.

Nonostante il ciclone che ha recentemente colpito la Spagna continui a influenzare le zone già alluvionate con ulteriori precipitazioni, l’Italia ne risentirà solo in maniera marginale. Sardegna e Sicilia potrebbero sperimentare qualche temporaneo addensamento nuvoloso con isolati brevi rovesci nei prossimi giorni. Tuttavia, questi fenomeni non andranno ad intaccare significativamente il quadro generale di bel tempo previsto per la maggior parte della penisola.

Temperature piacevolmente miti

Le temperature si manterranno su valori decisamente miti per il periodo: le minime non scenderanno sotto i 10°C anche nelle zone tipicamente più fredde come la Pianura Padana. Le massime invece potranno raggiungere i 28°C in Sardegna e Sicilia, attestandosi sui 25°C in Campania, Calabria e Puglia e sui 23-24°C nelle città d’arte come Roma e Firenze. Un clima che ricorda più un tardo settembre che l’avvicinarsi dell’inverno.

Il giorno di Ognissanti così come il weekend successivo saranno caratterizzati da condizioni stabili e soleggiate soprattutto sulle zone alpine ed appenniniche oltre che lungo le coste italiane. La Pianura Padana potrebbe vedere cieli meno tersi a causa delle consuete foschie autunnali mentre sulle Isole Maggiori si alterneranno momentaneamente nuvole sparse. Le temperature continueranno a superare i 25°C specialmente nel Meridione, confermando una tendenza al caldo anomalo per questo periodo dell’anno.

Venerdì 1 la situazione simile al giorno precedente con leggere variazioni localizzate. Sabato 2 persistono condizioni generalmente buone su tutto il territorio nazionale con lievi annuvolamenti isolati. L’Italia vivrà un ponte di Ognissanti all’insegna del bel tempo grazie alla persistente influenza dell’anticiclone nordafricano. Un breve anticipo d’estate nel cuore dell’autunno che permetterà agli italiani di godere ancora delle belle giornate prima dell’avvento dei mesi più freddi.