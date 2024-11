“Il campo da tennis più bello del mondo” si trova in Italia e si prenota su Airbnb

Il campo da tennis più bello del mondo si trova in Italia ed è su Airbnb, ecco dove si trova e come prenotarlo

Tra le meraviglie naturali e culturali che l’Italia ha da offrire, emerge una perla rara per gli appassionati di tennis e non solo: un campo da tennis proclamato il più bello del mondo, incastonato tra le Dolomiti bellunesi e disponibile per prenotazioni su Airbnb. Questo luogo unico non solo offre agli amanti dello sport la possibilità di giocare in uno scenario mozzafiato ma rappresenta anche un esempio perfetto di come il tennis stia diventando un fenomeno culturale a tutto tondo.

Il 2024 ha visto l’ascesa del “tennis-core” come uno dei trend più seguiti e apprezzati, estendendosi dal cinema alla moda, fino a influenzare profondamente anche il settore dell’ospitalità. Con oltre 6,5 milioni di visualizzazioni e 74 milioni di post su TikTok dedicati a questo tema, è chiaro come il tennis sia diventato molto più di uno sport: è una vera e propria dichiarazione di stile. Gli appassionati cercano esperienze che riflettano lo stile di vita legato al tennis, prediligendo soggiorni che offrano non solo comfort ma anche campi da gioco dove poter praticare la propria passione.

Un gioiello tra le Dolomiti

La località che ospita “il campo da tennis più bello del mondo” si trova sulle colline di Feltre, in provincia di Belluno. Immersa nel patrimonio UNESCO delle Dolomiti, questa antica dimora risalente al XVII secolo (disponibile a questo link) offre ai suoi ospiti la possibilità unica di giocare circondati da panorami mozzafiato. La popolarità del campo è esplosa grazie a un reel pubblicato su Instagram da una nota azienda americana, che lo ha definito senza esitazioni come il migliore al mondo.

L’alloggio è gestito con amore e dedizione da Federica Terribile insieme alla sorella Anna. La loro passione per il tennis deriva dall’eredità lasciata dal padre Carlo, grande appassionato dello sport che decise anni fa d’installare personalmente il campo all’interno della tenuta familiare. Le sorelle Terribile hanno trasformato la loro casa d’infanzia in una destinazione accogliente per viaggiatori provenienti da tutto il mondo grazie ad Airbnb. L’intento era quello di far rivivere la dimora familiare durante tutto l’anno e allo stesso tempo generare una rendita utile al suo mantenimento.

Gli ospiti della dimora possono godere non solo dell’incredibile campo da tennis ma anche dell’accoglienza calorosa delle sorelle Terribile nell’antico fienile ristrutturato rispettando struttura e materiali originali. L’interno offre un ampio open space nella zona giorno con grandi vetrate nella zona notte affacciate sul verde circostante: elementi questi che contribuiscono a rendere ogni soggiorno indimenticabile sia per gli amanti del tennis sia per chi cerca semplicemente una fuga dalla routine quotidiana in uno degli angoli più suggestivi d’Italia.