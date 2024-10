Un Autunno diverso dal solito: caldo ma è allerta nebbia, previsioni meteo

L’Italia si appresta a vivere una lunga fase anticiclonica caratterizzata da sole, caldo anomalo ma anche da un notevole aumento della nebbia.

Questo fenomeno atmosferico, tipico dell’autunno, porta con sé non solo la bellezza di paesaggi avvolti in un manto etereo, ma anche alcune problematiche legate alla visibilità e alla qualità dell’aria.

Le previsioni meteo per i prossimi 10 giorni indicano temperature ancora sopra la media stagionale, con condizioni asciutte e totalmente stabili grazie all’influenza di un anticiclone nordafricano. Tuttavia, l’alta pressione autunnale comporta anche accumuli di smog e umidità nei bassi strati atmosferici. Di conseguenza, nelle pianure il cielo sarà spesso grigio a causa della nebbia e le temperature risulteranno leggermente più basse rispetto alle zone collinari o di bassa montagna. Queste ultime saranno interessate da frequenti inversioni termiche che renderanno il clima più caldo in quota rispetto ai fondovalle.

Temperature anomale su tutta la penisola

Nonostante le piccole note negative legate alla presenza della nebbia, il clima si preannuncia stabile e mite per almeno i prossimi 10 giorni. Le massime potranno raggiungere i 27°C in Sicilia e Sardegna, toccando i 25-26°C in Campania fino a 23°C a Roma. Anche le notti nella Capitale saranno insolitamente calde per il periodo con minime attorno ai 15°C; valori che normalmente dovrebbero essere registrati durante le ore più calde del giorno.

La situazione meteorologica rimarrà stabile fino al weekend quando si prevede un lieve calo delle temperature soprattutto in pianura e sulle coste adriatiche. La persistenza dell’anticiclone africano garantirà comunque sole pieno in montagna e prevalente anche in pianura con temperature ben sopra la media del periodo. L’avvicinarsi della piena novembrata potrebbe coincidere con l’estate di San Martino generando così un mese autunnale dai sapori settembrini ormai dimenticati.

Il cambiamento climatico sembra aver posticipato la fine dell’estate di due mesi ed anticipato l’inizio dell’inverno altrettanto; le mezze stagioni sembrano non esistere più lasciando spazio a novembre come promessa di giornate miti e gradevoli che permetteranno un risparmio sulle bollette del riscaldamento.

Previsioni giornaliere dettagliate

Da martedì 29 ottobre locali nebbie nelle pianure del Nord con cielo poco nuvoloso altrove; al Centro poco nuvoloso mentre al Sud regnerà il sole pieno.

Oggi mercoledì 30 ottobre vedrà foschie o nebbie nelle pianure del Nord ma poco nuvoloso altrove; bel tempo prevalente al Centro mentre ampio soleggiamento caratterizzerà il Sud.

Giovedì 31 ottobre seguirà lo stesso schema dei giorni precedenti confermando così una tendenza verso tempo ancora stabile accompagnato da un caldo anomalo per moltissimi giorni sotto l’influenza persistente dell’anticiclone nordafricano sull’Italia.