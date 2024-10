Halloween: a Castellina pomeriggio “da urlo” al Museo Archeologico del Chianti

Halloween al Museo Archeologico del Chianti: un pomeriggio ‘da urlo’. Partecipazione gratuita su prenotazione: come iscriversi

Il Museo Archeologico del Chianti si prepara a festeggiare Halloween in modo originale e divertente, dedicando ai più piccoli un pomeriggio ‘da urlo’. Giovedì 31 ottobre, infatti, il museo ospiterà l’evento “Resuscita oggetti“, un laboratorio di riciclo creativo pensato per insegnare ai bambini l’importanza di dare nuova vita agli oggetti dimenticati. L’iniziativa prenderà il via alle ore 16 e promette di essere un’avventura curiosa e stimolante per i partecipanti.

L’idea alla base dell’evento è quella di avvicinare i bambini al concetto di riciclo in maniera ludica e creativa. Attraverso il laboratorio “Resuscita oggetti”, i piccoli scopriranno come oggetti apparentemente destinati al macero possano trasformarsi e acquisire una nuova funzione. Questa attività non solo stimolerà la loro immaginazione ma li renderà anche più consapevoli dell’importanza del riutilizzo dei materiali, mostrando loro che con un po’ di creatività è possibile ridurre gli sprechi.

Partecipazione gratuita su prenotazione: come iscriversi

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini dai 7 anni in su ed è completamente gratuita. Tuttavia, data la particolarità dell’evento e lo spazio limitato disponibile, la partecipazione sarà consentita fino a un massimo di 15 iscritti. Per garantirsi un posto in questo appuntamento speciale, le famiglie interessate dovranno procedere con la prenotazione contattando il museo tramite email all’indirizzo info@museoarcheologicochianti.it o telefonando al numero 0577-742090.

Al termine del laboratorio “Resuscita oggetti”, tutti i giovani partecipanti saranno invitati a godersi una merenda speciale a tema Halloween. Il museo ha infatti organizzato un buffet con dolcetti ‘mostruosi’, pensati per restare in tema con la giornata ma senza dimenticare il gusto e la qualità delle proposte culinarie. Sarà l’occasione perfetta per scambiarsi impressioni sull’esperienza appena vissuta e per continuare a divertirsi insieme in attesa della notte più spaventosa dell’anno.

L’appuntamento organizzato dal Museo Archeologico del Chianti rappresenta una fantastica opportunità non solo per celebrare Halloween in modo originale ma anche per sensibilizzare le nuove generazioni verso tematiche ambientali importanti come il riciclo creativo. Un pomeriggio all’insegna della curiosità, della creatività e naturalmente…del divertimento!