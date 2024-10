Caribe Bay di Jesolo per la 15esima volta miglior parco acquatico italiano, l’ascesa e l’innovazione ancora vincenti

Il mondo del turismo e dell’intrattenimento italiano celebra ancora una volta il successo di uno dei suoi gioielli più preziosi: il Caribe Bay di Jesolo. Quest’anno, per la quindicesima volta, il parco acquatico è stato incoronato come il migliore d’Italia ai Parksmania Awards 2024, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza e l’innovazione nel settore dei parchi tematici.

La storia del Caribe Bay ha inizio nel 1989, quando Luciano Pareschi e la sua famiglia decisero di trasformare un’area vicino al litorale jesolano in quello che allora era conosciuto come Aqualandia. Da quel momento, il parco ha continuato a crescere e a evolversi, diventando un punto di riferimento per le famiglie italiane e straniere alla ricerca di divertimento e avventura durante i mesi estivi.

La trasformazione in Caribe Bay

Nel 2019, dopo trent’anni dalla sua apertura originale, Aqualandia ha subito una significativa trasformazione diventando Caribe Bay. Questo cambiamento non è stato solo nominale ma ha rappresentato un vero e proprio salto qualitativo nell’offerta del parco. Con l’introduzione delle ultime tecnologie volte al risparmio energetico e all’abbattimento delle emissioni di CO2, Caribe Bay si è imposto come leader nel settore per la sua attenzione all’ambiente.

Il premio ricevuto ai Parksmania Awards 2024 non celebra solamente le attrazioni spettacolari o l’eccellente servizio offerto da Caribe Bay ma anche il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Raggiungendo quest’anno il traguardo dell’impatto zero, il parco dimostra che è possibile combinare divertimento ed ecologia in maniera efficace ed efficiente. Questa realizzazione pone Caribe Bay non solo come leader nel turismo italiano ma anche come esempio da seguire nell’industria globale dei parchi tematici.

Con oltre 80mila mq di estensione ricchi di scivoli d’acqua mozzafiato, piscine tropicali e aree tematizzate che ricreano atmosfere caraibiche incantevoli, Caribe Bay si conferma anno dopo anno come una destinazione imperdibile per chi visita Jesolo durante i mesi estivi. La dedizione alla qualità dell’esperienza offerta ai visitatori insieme all’impegno verso pratiche sostenibili promette un futuro luminoso per questo gioiello del turismo italiano.

Mentre i dettagli possono cambiare con gli anni – nomi, tecnologie impiegate o strategie ambientali – ciò che rimane costante è lo spirito innovativo ed ecologico che guida ogni decisione presa da Luciano Pareschi e dalla sua famiglia. Il successo ripetuto ai Parksmania Awards testimonia l’eccellenza senza tempo del Caribe Bay quale miglior parco acquatico d’Italia.