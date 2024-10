Altro che Disneyland, è questo il parco tematico migliore d’Europa

In molti credono si tratti di Disneyland Paris, ma secondo i media è proprio questo il parco tematico migliore d’Europa

Quando si parla di parchi a tema in Europa, Disneyland Paris è spesso in cima alla lista di molti viaggiatori. Tuttavia, un parco relativamente sconosciuto ha iniziato a rubare i riflettori ed è stato nominato “il migliore d’Europa” secondo media come The Sun.

Questo parco è Efteling, situato nei Paesi Bassi, una destinazione magica che attira 5,4 milioni di visitatori ogni anno e offre una combinazione unica di attrazioni per tutte le età, cultura locale e intrattenimento di qualità.

Efteling si è affermata come meta turistica di riferimento non solo per la qualità delle sue strutture, ma anche per la sua politica di apertura 365 giorni all’anno. Ciò consente ai visitatori di godersi il parco in ogni stagione, rendendolo un’opzione ideale per chi desidera pianificare la propria visita in qualsiasi periodo dell’anno. Inoltre, il costo d’ingresso è notevolmente competitivo rispetto ad altri parchi a tema europei.

Dalla favola alla realtà

Al di là delle emozionanti attrazioni, Efteling è caratterizzata dalla sua atmosfera magica e dall’incorporazione di aspetti della cultura olandese nel suo design e nelle sue offerte gastronomiche. Qui i visitatori possono gustare i tradizionali pancake olandesi o fare un giro su un’autentica giostra a vapore. Il parco si trova nel mezzo di un ambiente naturale unico.

Ogni angolo del parco è meticolosamente progettato per trasportare i visitatori in un mondo da favola. Ciò non sorprende poiché Efteling nacque nel 1952 come piccolo bosco da favola ed ha mantenuto questa essenza nel corso degli anni. Per coloro che desiderano prolungare la propria esperienza a Efteling, il parco offre opzioni di alloggio che rendono il soggiorno magico. Nel 2025 aprirà il Royal Gazebo; I soggiorni includono l’accesso illimitato al parco.

Con un totale di 33 attrazioni tra cui sei grandi montagne russe e opzioni più tranquille come Droomvlucht e Symbolica inaugurata nel 2017 che immergono i visitatori in mondi fantastici pieni misteriosità. Efteling offre anche una vasta gamma di spettacoli dal vivo tra cui lo spettacolo Raveleijn e Aquanura; Inoltre personaggi del calibro Pardoes o Jokie e Jet offrono opportunità unique per interagire con gli ospiti del parco.

Attraversando queste sezioni senza concludere formalmente possiamo apprezzare perché Efteling ha dimostrato con successo perché merita l’appellativo del miglior parco tematico d’Europa: combinando avventura adrenalinica con momenti magici immersivi nella cultura locale olandese tutto l’anno.