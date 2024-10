Relais & Chateaux annuncia l’ingresso di 11 nuovi associati

La prestigiosa famiglia di hotel e ristoranti di lusso, Relais & Châteaux, annuncia con entusiasmo l’ingresso di undici nuove strutture nel suo già ricco portfolio.

Queste dimore, selezionate per il loro profondo legame con il territorio e una visione dell’ospitalità che valorizza autenticità e tradizioni locali, promettono di offrire ai loro ospiti esperienze indimenticabili.

Le nuove strutture si distinguono per la loro capacità di incarnare e trasmettere l’amore per il territorio in cui si trovano. Ogni nuova aggiunta alla famiglia Relais & Châteaux non è solo un luogo dove soggiornare ma un punto d’incontro dove gli ospiti possono immergersi completamente nella cultura locale. Che si tratti della scoperta delle tradizioni gastronomiche o dell’esplorazione dell’arte di vivere del luogo, gli Associati Relais & Châteaux si impegnano a offrire un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno.

Una distribuzione globale

Le undici nuove dimore sono dislocate in diverse parti del mondo: dall’Africa al Medio Oriente, passando per Europa, Stati Uniti e Asia. In particolare, troviamo strutture in Botswana, Louisiana (USA), Spagna, Romania e Francia in Europa; Israele ed Egitto nel Medio Oriente; Cina e India in Asia. Questa espansione globale testimonia l’impegno di Relais & Châteaux a promuovere una visione dell’ospitalità che sia veramente internazionale ma profondamente radicata nelle realtà locali.

Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux, esprime grande soddisfazione nell’accogliere le nuove strutture all’interno della famiglia. Sottolinea come ogni Associato condivida la passione per l’autenticità e il rispetto del territorio. L’impegno comune è quello di sublimare e tutelare il patrimonio culinario, culturale, architettonico e naturale delle proprie regioni. Questa filosofia rappresenta la vera essenza dell’appartenenza a Relais & Châteaux.

L’inclusione delle undici nuove dimore nel network Relais & Châteaux non solo arricchisce l’offerta disponibile agli amanti dei viaggi di lusso ma rafforza anche la missione dell’Associazione: quella di essere ambasciatori dell’autenticità e della diversità culturale attraverso l’ospitalità d’eccellenza. Gli ospiti avranno così la possibilità non solo di godere dei più alti standard internazionali ma anche di vivere esperienze che li connettono profondamente con lo spirito dei luoghi visitati.