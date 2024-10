Ottima notizia per chi sogna questo lavoro: Emirates Airlines seleziona assistenti di volo in Italia, date e sedi dei Recruiting Day

La ricerca di nuovi talenti da inserire nel team degli assistenti di volo prosegue per Emirates Airlines, la rinomata compagnia aerea dell’Emirato Arabo. Con l’obiettivo di ampliare il proprio staff, Emirates ha organizzato una serie di Recruiting Day in Italia nel mese di ottobre, rivolti a tutti coloro che sognano una carriera ad alta quota.

Emirates Airlines è nota per i suoi elevati standard di servizio e per l’attenzione verso il benessere sia dei passeggeri che del personale. Lavorare come assistente di volo per Emirates non significa solo viaggiare in tutto il mondo ma anche far parte di un ambiente lavorativo stimolante e multiculturale. La compagnia offre formazione continua, possibilità di crescita professionale e un pacchetto retributivo competitivo.

Requisiti richiesti, date e sedi dei Recruiting Day

I candidati interessati a diventare parte dell’equipaggio devono soddisfare specifici requisiti: possedere almeno un diploma superiore, avere esperienza pregressa nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti, eccellente conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata), altezza minima 160 cm con la capacità di raggiungere i 212 cm con le braccia alzate. È fondamentale non avere tatuaggi visibili indossando l’uniforme della compagnia e essere in grado di ottenere il visto per gli Emirati Arabi Uniti. L’età minima richiesta è 21 anni.

I colloqui si terranno presso strutture alberghiere selezionate nelle seguenti città italiane: Roma (21 ottobre), Bari (23 ottobre), Milano (26 ottobre) e Firenze (28 ottobre), a partire dalle ore 9:00. Queste giornate rappresentano un’eccellente opportunità per chi aspira ad entrare nel mondo dell’aviazione civile internazionale presentando direttamente la propria candidatura ai recruiter della compagnia.

Per affrontare al meglio i colloqui è consigliabile informarsi sulle attività e i valori aziendali di Emirates Airlines, oltre a curare il proprio aspetto in modo professionale rispettando gli standard richiesti dalla compagnia. È importante anche prepararsi a discutere delle proprie esperienze lavorative precedenti relative all’ospitalità o al servizio clienti ed esercitarsi con l’inglese parlato.

Coloro che sono interessati ma non possono partecipare ai Recruiting Day nelle date indicate possono comunque inviare la loro candidatura attraverso il sito ufficiale della Emirates Group Careers all’indirizzo https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/. Sul sito sono disponibili ulteriori dettagli sui requisiti specifici e sul processo di selezione, oltre alla possibilità d’iscriversi online per essere informati su future sessioniTdi reclutamento vicino alla propria città.