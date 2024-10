Columbus Day, oggi a New York 2024 l’evento della comunità italiana

Oggi si festeggia come anno il Columbus Day: cosa accade a New York 2024, l’evento della comunità italiana

Il Columbus Day, celebrato ogni anno il secondo lunedì di ottobre, è un’occasione per ricordare l’arrivo di Cristoforo Colombo in America il 12 ottobre 1492. Questa giornata non solo commemora l’esploratore genovese e la sua impresa ma è anche diventata un momento di celebrazione dell’eredità culturale italoamericana. La prima celebrazione ufficiale risale al 1792, trecento anni dopo il suo storico sbarco. Con il passare degli anni, la comunità italiana di New York ha giocato un ruolo cruciale nell’affermazione del Columbus Day, culminando con l’erezione di una statua dedicata a Colombo in Columbus Avenue nel 1892.

Quest’anno il Columbus Day cadrà lunedì 14 ottobre. Questa data rappresenta non solo un momento per riflettere sulle scoperte geografiche che hanno cambiato la storia dell’umanità ma anche per celebrare le profonde radici italoamericane presenti negli Stati Uniti. È una giornata che vede coinvolti tutti gli americani ma ha un significato particolare per la comunità italoamericana che vede in Cristoforo Colombo un simbolo della propria identità culturale.

Columbus Day a New York 2024

La celebrazione principale del Columbus Day a New York è senza dubbio la parata sulla Fifth Avenue. Questo evento spettacolare vede la partecipazione di circa 35.000 persone tra gruppi folkloristici, bande musicali e carri allegorici che sfilano davanti a milioni di spettatori presenti lungo le strade e collegati attraverso i media. La parata inizia alle ore 11:30 dalla Fifth Avenue all’altezza della 44th Street e prosegue fino alla 72nd Street, offrendo uno spettacolo colorato ed emozionante che celebra sia l’eredità italiana sia quella americana.

Per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera festiva, New York offre numerose opzioni culinarie italiane e italoamericane dove gustare piatti tradizionali in compagnia. Tra i ristoranti più apprezzati vi è Carmine’s, noto per le sue porzioni generose ideali da condividere in famiglia o con amici, rappresentando così uno dei modi migliori per concludere le celebrazioni del giorno.