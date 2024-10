A Windsor c’è una chicca a cui nessuno fa caso, e non è legata alla famiglia reale

Il Castello di Windsor è legato indissolubilmente alla Royal Family, ma in pochi sanno che nasconde una chicca unica nel suo genere

Nel cuore di Windsor, una cittadina britannica nota per il suo imponente castello e la ricca storia reale, si nasconde un piccolo ma significativo tesoro che attira l’attenzione di turisti e appassionati di storia, ma che non è legato alla famiglia reale inglese.

A Windsor infatti, si può vedere una delle sole due caselle postali blu presenti in Gran Bretagna. Questa particolare cassetta si trova strategicamente all’angolo tra High Street e St Alban’s Street, proprio vicino alla Statua della Guardia Irlandese. La sua posizione non è casuale; infatti, sorge nei pressi del sito dove un tempo era ubicato l’ufficio postale di Windsor (1887-1966), testimoniando così un legame indissolubile con la storia della comunicazione nella regione.

La scelta del colore blu non è arbitraria ma rappresenta un omaggio al primo servizio di posta aerea del Regno Unito. Il 9 settembre 1911, un evento rivoluzionario cambiò per sempre il modo in cui le lettere venivano trasportate nel paese. Gustav Hamel, aviatore pioniere dell’epoca, decollò dall’aerodromo di Hendon a Londra su un monoplano Blériot. Il suo volo lo portò fino alla Lunga Marcia dietro il Castello di Windsor, dove atterrò dopo soli 18 minuti da quando aveva preso il volo. Nonostante la brevità del viaggio, coprendo una distanza di 19 miglia (circa 30 km), l’importanza storica fu immensa: Hamel trasportava con sé un sacco pieno di corrispondenza destinata a celebrare l’incoronazione del re Giorgio V.

Una gemella a Manchester

Mentre la cassetta postale blu di Windsor continua ad essere una curiosità locale e una tappa obbligata per gli amanti della filatelia e della storia britannica, è interessante notare che esiste solo un’altra sua “gemella” in tutto il Regno Unito. Situata nella vibrante città di Manchester, questa seconda cassetta rappresenta l’altra metà della coppia che commemora lo storico servizio aereo inaugurato da Gustav Hamel nel 1911. Entrambe le cassette sono diventate nel tempo simboli tangibili dell’innovazione nella consegna della posta e testimonianze viventi dell’avanzamento tecnologico nell’inizio del XX secolo.

Oggi queste caselle postali non sono solo funzionali ma anche monumenti commemorativi che celebrano uno dei momenti più significativi nella storia dei servizi postali britannici. La loro insolita colorazione le rende facilmente riconoscibili tra le tradizionali caselle rosse sparse per tutto il paese e invita i passanti a fermarsi e riflettere sulle radici profonde dell’innovazione tecnologica e sulla sua importanza nello sviluppo sociale ed economico della Gran Bretagna.