“Craft & sip”, al Radisson Collection Hotel l’aperitivo si prende ricamando

“Craft & sip”, è il nome dell’aperitivo organizzato al Radisson Collection Hotel, un appuntamento originale con vista mozzafiato

Roma, la città eterna, è pronta ad accogliere un’iniziativa che promette di rivoluzionare il concetto stesso di aperitivo. Al Radisson Collection Hotel, situato nel cuore storico della capitale in via delle Botteghe Oscure 46, nasce “Craft & Sip“, un appuntamento imperdibile per gli amanti del bello e del fare artigianale. In collaborazione con il brand di gioielli L’Eight Studio, l’hotel propone una serie di incontri all’insegna della creatività e del relax.

L’idea alla base di “Craft & Sip” è semplice quanto affascinante: concludere la settimana lavorativa immergendosi in un’attività manuale creativa, circondati dalla bellezza panoramica di Roma e dalla buona compagnia degli amici. Ogni venerdì dall’11 al 25 ottobre, a partire dalle ore 19:00 presso Modius – Terrazza, il cocktail bar dell’hotel con vista mozzafiato sulla capitale italiana, i partecipanti avranno l’opportunità unica di personalizzare bijoux placcati in oro e argento attraverso tecniche di ricamo manuali.

Un aperitivo firmato dall’eccellenza culinarie

Guidati dal team esperto di L’Eight Studio – nato dall’unione delle visioni creative di Brunilda Hoxha e Federica Desideri – gli ospiti scopriranno come trasformare semplici gioielli in veri e propri capolavori d’arte. La tecnica utilizzata da L’Eight Studio prevede la decorazione dei bijoux mediante filati pregiati e incisioni ispirate a simboli tribali portafortuna. Questa attività non solo permette ai partecipanti di esprimere la propria creatività ma offre anche l’opportunità di portare a casa un pezzo unico che racchiude storie antiche e significati profondi.

Ma “Craft & Sip” non sarebbe completo senza una degustazione dei sapori autentici romani proposti dall’Executive chef Simone Frezzotti. Il menu dell’aperitivo è stato attentamente studiato per accompagnare al meglio l’esplorazione artistica dei partecipanti, offrendo una selezione gourmet che soddisfa palati raffinati ed esigenti. I bartender del Radisson Collection Hotel hanno altresì ideato cocktail esclusivi per l’occasione, rendendo ogni sorso parte integrante dell’esperiencia sensoriale complessiva.

Il contesto in cui si svolge “Craft & Sip” aggiunge ulteriore valore all’iniziativa. La terrazza Modius offre infatti una prospettiva privilegiata su alcuni tra i monumenti più iconici della città: dall’Altare della Patria al Pantheon fino alla Chiesa del Gesù. Gli ospiti possono così godere della bellezza senza tempo di Roma mentre danno vita alle loro creazioni artistiche sotto le stelle.

“Craft & Sip” rappresenta un modo innovativo ed entusiasmante per vivere l’aperitivo romano. Tra arte orafa tradizionale rivisitata in chiave moderna, sapori eccellenti e panorami indimenticabili, questa esperienza promette non solo momenti piacevolmente spensierati ma anche occasioni preziose per arricchire il proprio bagaglio culturale ed emotivo nella magica atmosfera romana.