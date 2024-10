Book friends forever, weekend dedicato ai lettori con attività interattive

Book friends forever, un weekend dedicato ai lettori con attività interattive e incontri esclusivi. Il 16 e 17 novembre

Milano si appresta a diventare la capitale della letteratura giovanile con l’arrivo della tredicesima edizione di BookCity Milano. Quest’anno, l’evento si arricchisce di un nuovo format esclusivamente pensato per i giovani lettori e le giovani lettrici: “Books Friends Forever“. Sabato 16 e domenica 17 novembre, Base Milano aprirà le sue porte a un fine settimana ricco di incontri, attività e dialoghi.

“Books Friends Forever” non è solo un titolo, ma una promessa: quella di offrire due giorni indimenticabili all’insegna della passione per la lettura. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con ilLibraio.it e punta a celebrare i generi letterari più amati dalle nuove generazioni. Romance, fantasy, fumetti, narrativa young adult, classici e mitologia saranno al centro dell’attenzione in compagnia di autori e autrici noti nel panorama letterario.

Attività interattive e incontri esclusivi

L’evento vedrà la partecipazione di nomi illustri del mondo della letteratura e della comunicazione online. Tra gli ospiti confermati ci sono Karim B., Jonathan Bazzi, Megi Bulla (conosciuta su Instagram come @labibliotecadidaphne), Francesca Crescentini (meglio nota come Tegamini), Daniel Cuello ed Erin Doom. A loro si aggiungono personalità del calibro di Fumettibrutti, Ribes Halley ed Enrico Galiano. La lista continua con Felicia Kingsley, Massimo Osanna, Valeria Parrella fino ad arrivare a Teresa Radice e Hazel Riley.

Curato da Antonio Prudenzano – responsabile editoriale del sito ilLibraio.it – il programma dell’evento prevede panel dinamici ed incontri ravvicinati con autrici e autori del momento. Non mancheranno giochi interattivi e laboratori creativi pensati per stimolare l’immaginazione dei partecipanti. Tutte le attività saranno gratuite su prenotazione per garantire un’esperienza inclusiva ed accessibile a tutti.

La presenza dei creator più seguiti su piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube testimonia l’intento degli organizzatori di creare un ponte tra il mondo digitale dei giovani lettori e quello tangibile dei libri. Oltre ai vari incontri sarà possibile immergersi in diverse esperienze interattive: dall’area photo booth ideata per selfie live fino al muro dei post-it colorati dove ognuno potrà lasciare una traccia del proprio libro preferito.

“Books Friends Forever” rappresenta una tappa fondamentale nella missione di BookCity Milano: avvicinare sempre più giovani alla lettura attraverso format innovativi che sappiano parlare la loro lingua. Grazie alla collaborazione con Libraccio sarà allestito uno spazio libreria dove scoprire le ultime novità editoriali o ritrovare i classici senza tempo.