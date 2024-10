Piogge torrenziali sull’Italia, effetti dell’uragano Kirk: il meteo di oggi

Le previsioni per oggi vedono piogge torrenziali sull’Italia, e gli effetti dell’uragano Kirk: il meteo per oggi mercoledì 9 ottobre

L’Italia si trova a fronteggiare una situazione meteorologica estremamente complessa, caratterizzata da piogge torrenziali, effetti dell’uragano Kirk. Questo scenario vede il Paese alle prese con condizioni climatiche avverse che persistono almeno fino a giovedì, con due distinte perturbazioni che si susseguono.

La prima perturbazione, già attiva da Milano a Roma, è legata a un profondo ciclone nordatlantico centrato sul Galles. Questa fase del maltempo ha portato all’emissione di allerte meteo in diverse regioni italiane. A seguire, gli effetti dell’uragano Kirk si faranno sentire con forza. Kirk, attualmente in transito tra Francia e Germania nella giornata di giovedì, promette di aggravare ulteriormente la situazione.

Mercoledì 9 ottobre e giovedì 10

Oggi mercoledì 9 ottobre si vive quello che viene definito come un momento di ‘tregua interciclonica‘, ovvero un breve intervallo tra due cicloni. Nonostante ciò, il tempo rimane incerto con nuvolosità variabile e ancora qualche debole precipitazione su Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto. Tuttavia, la giornata sarà prevalentemente soleggiata in attesa degli eventi successivi.

Giovedì 10 ottobre segna l’avvento dell'”incubo Kirk“. L’uragano raggiungerà l’Europa influenzando direttamente anche il clima italiano. Pur perdendo le caratteristiche tipiche degli uragani tropicali nel suo spostamento verso nord ed incontrando correnti subpolari – trasformandosi così in un ciclone extratropicale – Kirk manterrà un’intensità notevole. Le precipitazioni previste saranno intense ma meno violente rispetto ai giorni precedenti; tuttavia saranno accompagnate da forti burrasche di vento al Centro-Nord.

Impatti del maltempo sull’Italia

Le conseguenze delle perturbazioni saranno significative su gran parte del territorio nazionale. Si prevedono mareggiate lungo le coste e rischio alluvioni dovuto alle intense precipitazioni previste soprattutto su Liguria, Alpi e Prealpi. L’Italia apparirà divisa: mentre al Nord ed al Centro si combatterà contro il maltempo, al Sud regneranno temperature insolitamente elevate per il periodo con picchi fino a 35°C in Sicilia e 26°C sulla Capitale.

In questo contesto climatico turbolento non mancheranno nubifragi ed allagamenti accompagnati da burrasche di vento lungo tutto lo stivale italiano; solo la neve resterà assente vista l’elevata quota dello zero termico prevista per questi giorni.

Le previsioni meteo delineano quindi uno scenario complesso per l’Italia nei prossimi giorni: dopo la “tregua” odierna ci aspetta “l’incubo” portato dall’uragano Kirk con tutte le sue implicazioni meteorologiche ed i relativi disagi per cittadini ed infrastrutture.