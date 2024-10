Ottobrata testaccina, torna a Roma la festa del Mercato Testaccio

Torna l’Ottobrata Testaccina, la festa del Mercato Testaccio di Roma, in un quartiere tra i più storici della capitale

Il cuore pulsante di Roma si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più affascinanti e sentite: l’Ottobrata Testaccina. Quest’anno, il Mercato di Testaccio si trasforma nuovamente in un palcoscenico all’aperto dove cultura, gastronomia e artigianato locale si incontrano per celebrare l’autunno nella Capitale.

La giornata del 12 ottobre 2024 promette di essere indimenticabile per grandi e piccini. Dalle prime ore del mattino fino a mezzanotte, il Mercato di Testaccio offrirà un’ampia gamma di attività che spaziano dai laboratori creativi alle visite guidate, senza dimenticare l’imperdibile street food e le canzoni romane dal vivo.

Per i più piccoli è previsto il laboratorio “Pasta a mano per piccole mani“, un divertente viaggio alla scoperta della pasta fresca fatta in casa. I bambini avranno l’opportunità di impastare con le proprie mani e creare forme diverse sotto la guida esperta degli organizzatori de “Le mani in pasta”.

Gli adulti non saranno da meno con il workshop “Gioielli d’autunno“, dove potranno esprimere la propria creatività realizzando gioielli ispirati ai colori autunnali. Un momento perfetto per riscoprire il piacere dell’artigianato manuale.

Scoperte archeologiche e melodie tradizionali

Uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente la visita guidata agli scavi sotterranei del quartiere. Un viaggio nel tempo che permetterà ai partecipanti di esplorare le radici storiche di Testaccio, rione simbolo della vita commerciale dell’antica Roma grazie al suo porto fluviale.

La serata sarà poi allietata dalle note degli stornelli romani nella voce affascinante di Nadya Borzak. A partire dalle 21:00, la piazzetta del mercato diventerà teatro delle melodie più amate dai romani, creando un’atmosfera magica dove passato e presente si fondono in una celebrazione collettiva dell’identità capitolina.

L’Ottobrata Testaccina non è solo una festa ma un invito aperto a tutti coloro che vogliono vivere o rivivere le tradizioni romane in uno dei suoi quartieri più emblematici. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale attraverso esperienze sensoriali ed emotive che solo Roma sa offrire.

Con laboratori gratuiti ma a numero chiuso, gli organizzatori invitano tutti gli interessati a prenotarsi inviando una mail con i propri dati al fine di garantire un posto nelle attività prescelte.