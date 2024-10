Il mio viaggio a New York Tv Show, alla scoperta della grande mela con Piero Armenti

E’ uscita la seconda stagione de Il mio viaggio a New York Tv Show con Piero Armenti, un ritorno atteso su Mediaset Infinity

Il 2 ottobre è uscito l’attesissimo “Il Mio Viaggio a New York TV Show” su Mediaset Infinity, disponibile on demand per gli appassionati di viaggi e avventure urbane. Piero Armenti, urban explorer e influencer di fama, nonché fondatore del tour operator “Il mio viaggio a New York” e di “Travel morbido”, promette anche in questa stagione di realizzare i sogni di chi desidera esplorare la Grande Mela. Quest’anno, ad accompagnarlo in questa avventura ci saranno Claudia e Annachiara, madre e figlia unite da un legame profondo e da una grande ammirazione per Armenti.

L’edizione corrente del programma regala sorprese non solo all’interno dei confini della città che non dorme mai. Infatti, il viaggio proposto va ben oltre le aspettative tradizionali legate alla metropoli americana. Claudia e Annachiara vivranno momenti unici grazie alle esperienze pensate appositamente per loro da Piero Armenti. L’avventura sarà un mix perfetto tra divertimento, scoperta ed emozioni profonde che sicuramente toccheranno il cuore degli spettatori.

Una nuova stagione carica di emozioni

Le produttrici e registe Flavia Triggiani e Marina Loi hanno espresso entusiasmo per questa nuova stagione: “Siamo felici della collaborazione con Piero; crediamo fortemente nel suo potenziale televisivo”. La scelta delle protagoniste è stata particolarmente azzeccata: “Claudia e Annachiara sono portatrici sane di ottimismo; la loro storia è commovente ed è stato impossibile non empatizzare con loro durante le riprese”.

Piero Armenti stesso si è detto entusiasta: “Questa seconda stagione promette grandi sorprese; le storie delle nostre protagoniste sono coinvolgenti ed offriranno al pubblico un’esperienza televisiva memorabile”.

Chiara Giglio, Chief Communication Officer presso Europ Assistance, ha sottolineato l’importanza della sicurezza nei viaggi: “Supportiamo ‘Il mio viaggio a New York TV Show’ perché crediamo fermamente nell’importanza dell’esplorazione del mondo in totale serenità”. Il messaggio è chiaro: l’avventura può essere ancora più gratificante quando si ha la certezza di essere protetti da ogni imprevisto.

La realizzazione del programma vanta la collaborazione di partner d’eccellenza come Il mio viaggio a New York tour operator, Europ Assistance, Consorzio Vini Doc delle Venezie, La Compagnie – compagnia aerea francese – Molino Signetti 1949, Briglia 1949, Rajola e molti altri. Queste sinergie garantiscono una qualità elevata dello show che continua ad affascinare il pubblico su Mediaset Infinity.