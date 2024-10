Giubileo: ora è possibile iscriversi ai pellegrinaggi alle Porte Sante

Aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi alle Porte Sante delle quattro Basiliche romane Un anno giubilare ricco di eventi

In vista del Giubileo 2025, un evento che promette di essere uno dei più significativi nella vita della Chiesa cattolica, sono state ufficialmente aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi alle Porte Sante delle quattro basiliche papali di Roma. Questo momento sacro offre ai fedeli l’opportunità unica di attraversare le soglie delle basiliche di San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura, simbolo di purificazione e rinnovamento spirituale.

Il Giubileo 2025 si preannuncia come un anno ricco di eventi e celebrazioni che attireranno a Roma pellegrini da tutto il mondo. La possibilità di attraversare le Porte Sante durante tutto l’anno giubilare rappresenta una componente centrale delle celebrazioni. I fedeli interessati possono già registrarsi per partecipare ai pellegrinaggi tramite il sito ufficiale del Giubileo, accedendo all’Area Riservata per specificare data e orario del proprio cammino spirituale.

Le date delle aperture solenni

La cerimonia d’apertura della prima Porta Santa avverrà alla Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024, segnando l’inizio ufficiale dell’Anno Santo ordinario. Seguiranno poi gli altri momenti solenni: il 29 dicembre sarà la volta della Basilica di San Giovanni in Laterano; il primo gennaio 2025 verrà aperta la Porta Santa presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore; infine, il 5 gennaio toccherà alla Basilica papale di San Paolo fuori le Mura accogliere i fedeli attraverso la sua Porta Santa.

Questo ciclo d’aperture non solo sottolinea l’inizio formale dell’Anno Santo ma rappresenta anche un ponte tra passato e futuro. La scelta delle date non è casuale: ad esempio, la dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano compie quest’anno ben 1700 anni – un anniversario che sottolinea profondamente la continuità storico-spirituale della Chiesa Cattolica nel corso dei millenni.

Per facilitare l’organizzazione dei numerosi visitatori attesi a Roma nel corso dell’Anno Santo giubilare, è stato messo a disposizione un sistema d’iscrizione online che permette ai pellegrini non solo di registrarsi ma anche scegliere con precisione data e orario del loro ingresso attraverso le sacre porte. È importante notare che coloro che si sono già iscritti per partecipare ai grandi eventi previsti potranno attraversarle senza necessità d’impegnarsi in ulteriori procedure burocratiche.

L’appuntamento con il Giubileo del 2025 si preannuncia quindi come una straordinaria occasione sia dal punto vista spirituale sia culturale: una testimonianza vivente della fede incrollabile nella tradizione cattolica unitamente all’accoglienza verso chiunque desideroso d’intraprendere questo cammino trasformativo.