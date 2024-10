Torna il Tevere Day, l’evento per vivere il Tevere con tutta la famiglia

Torna il Tevere Day, l’evento sulle sponde del fiume capitolino per tutta la famiglia. Un programma ricco di iniziative.

Il cuore pulsante di Roma si prepara a celebrare uno degli eventi più attesi dell’anno: il Tevere Day. Questa festività, giunta alla sua sesta edizione, promette di coinvolgere cittadini e turisti in una serie di attività che esaltano la bellezza e l’importanza del fiume Tevere. Domenica 13 ottobre 2024, dalle ore 11:00 fino al tramonto, il Parco Tevere Marconi diventerà teatro di un evento straordinario dedicato alla natura, alla cultura e allo sport.

La Regione Lazio si conferma protagonista nell’organizzazione del Tevere Day, mettendo in campo tutte le sue aree naturali protette. La collaborazione con l’XI Municipio di Roma – Arvalia Portuense, la Protezione Civile Arvalia e numerose altre associazioni locali garantisce un programma variegato e inclusivo. Dal 7 al 13 ottobre si susseguiranno eventi ambientali, sportivi e culturali lungo le rive del fiume, culminando nella giornata clou dell’evento presso il Parco Tevere Marconi.

Parco Marconi, location dell’evento

Il Parco Tevere Marconi rappresenta la location ideale per questa festa fluviale grazie ai recenti interventi di bonifica e riqualificazione finanziati dalla Regione Lazio. Qui i visitatori saranno accolti da un ambiente rigenerato dove potranno immergersi completamente nelle bellezze naturalistiche offerte dal fiume simbolo della Capitale.

L’edizione 2024 del Tevere Day si distingue per la ricchezza delle proposte: stand informativi sulle arene naturalistiche protette regionalmente presentati dai produttorii a marchio “Natura in Campo”. Questo momento rappresenta una preziosa occasione non solo per assaporare eccellenze enogastronomiche ma anche per supportare direttamente i produttorii localii impegnati nella valorizzazione dei territorii attraverso pratiche sostenibili.