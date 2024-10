Parco Sigurtà domenica 6 ottobre festeggia la Giornata dei Bambini

Lo splendido Parco Sigurtà oggi, domenica 6 ottobre, festeggia la Giornata dei Bambini in versione autunnale, tra attività e divertimento.

Il Parco Giardino Sigurtà si appresta a celebrare una delle sue iniziative più attese: la Giornata dei Bambini. Quest’anno, l’appuntamento è fissato per domenica 6 ottobre, un’occasione imperdibile per le famiglie che desiderano trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della scoperta, immersi nella natura autunnale di uno dei parchi più amati d’Europa.

La stagione autunnale al Parco di Valeggio sul Mincio (Verona) si annuncia particolarmente speciale quest’anno grazie a una sorprendente fioritura di tulipani e narcisi gialli. Contro ogni aspettativa, 50.000 fiori hanno sbocciato nei giorni precedenti l’evento, offrendo ai visitatori uno spettacolo unico nel suo genere. Questo fenomeno straordinario regala un anticipo della famosa Tulipanomania primaverile del parco, creando un affascinante contrasto con i colori caldi delle foglie autunnali.

Attività educativa e divertimento

Durante la Giornata dei Bambini, i piccoli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a numerose attività pensate appositamente per loro. Tra queste vi sono giochi educativi come il riconoscimento di cortecce e foglie degli alberi giurassici presenti nel parco, quiz interattivi grazie alla mappettà fornita all’ingresso e visite guidate in fattoria per incontrare gli animali della Lessinia. Inoltre, sarà possibile fare un giro completo del parco a bordo del trenino panoramico accompagnati da una voce narrante che svelerà caratteristiche storiche e curiosità.

La giornata sarà arricchita da una varietà di spettacoli ed animazioni pensate per intrattenere i bambini dai 3 ai 12 anni: dal Truccabimbi non stop al battesimo della sella su pony fino agli show itineranti come le Bolle di sapone giganti o le performances magiche del Mago Righello. Ogni momento della giornata promette divertimento puro in sicurezza all’interno dello spazio naturalistico del parco.

L’edizione autunnale si distingue non solo per le attività ludiche ma anche per il contesto naturale in cui queste si svolgono. La speciale fioritura autunnale aggiunge magia all’evento rendendolo ancora più memorabile sia per i bambini che per gli adulti accompagnatori. Il segreto di questa insolita bellezza floreale è custodito gelosamente dallo staff del parco che ha saputo orchestrare questo fenomeno unico.

L’evento è gratuito, previo acquisto del biglietto di entrata al Giardino, NON serve prenotare.

L’organizzatore si riserva di poter modificare, spostare o annullare la Giornata dei Bambini autunno per ragioni meteo, per causa di forza maggiore o per rispetto di disposizioni normative di carattere nazionale e/o locale disposte anche nell’immediatezza dell’evento (la comunicazione verrà data con 2 giorni di anticipo).

Il Parco Giardino Sigurtà è aperto tutti i giorni dall’ 8 marzo al 10 novembre 2024, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00). Nei mesi di marzo, ottobre e novembre l’orario è dalle 9.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.00).