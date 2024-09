La città più economica e bella da vedere a Natale

Abbiamo trovato la città più bella e economica da vedere a Natale in Europa. Ecco dove andare quanto si spende

Partire nel periodo natalizio si sa non è propriamente economico. Anzi, è uno dei periodi dell’anno in cui i prezzi salgono un po’ ovunque. Dunque, se avete in mente di fare un viaggio natalizio sappiate che dovrete mettere mano al portafoglio tranne che se andate in una città. Già perché c’è una città in Europa particolarmente bella e particolarmente economica con voli diretti dall’Italia.

Se è vero che flessibilità, adattamento e e previdenza vi portano a risparmiare è indubbio che ci siano città che sono più economiche di altre. Sono quelle città spesso sottovalutate dal turismo di massa e ancora poco conosciute. Eppure sono città bellissime e a Natale diventano particolarmente suggestive. Una delle città più economiche in assoluto dove andare a Natale è molto bella è Bratislava. La sua atmosfera natalizia siamo convinti che vi conquisterà e farà rallegrare anche il vostro portafoglio.

Bratislava la città più bella ed economica dove andare a Natale

Ci sono città bellissime, ci sono città economiche, ci sono città suggestive a Natale. Ecco, Bratislava una delle città più importanti della Polonia riesce a racchiudere tutto questo. Bratislava vale la pena di essere visitata in qualsiasi periodo dell’anno, ma dà il meglio di sé a Natale ed è questo il periodo migliore in cui andarci.

Già perché se siete amanti dell’atmosfera natalizia delle luci colorate degli addobbi dei mercatini e e di quella magica sensazione che solo il Natale sa dare Bratislava è la vostra città. È una città piccola il che la rende facile da girare a piedi è tutto il centro è un brulicare di mercatini shopping e profumo di vin brulé.

I mercatini di natale di Bratislava

Non è natale senza i mercatini. Tutto il centro della città polacca durante il periodo dell’Avvento è un susseguirsi di bancarelle, ci sono eventi, concerti e spettacoli all’ aperto, si respira quell’aria gioiosa e incantata del Natale. Il profumo di vin brulé invade ogni strada, addobbi alle finestre, luci colorate sulle vetrine dei negozi e ovviamente tante prelibatezze da gustare.

I mercatini di Natale di Bratislava si svolgono nel periodo dell’Avvento ovvero dal 22 novembre al 21 dicembre 2024. Il più famoso è quello in piazza principale qui c’è anche il grande albero di Natale la cui cerimonia è di accensione quest’anno si tiene il 24 novembre. C’è anche un palco dove nel weekend si svolgono spettacoli musicali.

Poi c’è il mercatino di piazza Hviezdoslav. Molto grande con tante bancarelle e la pista di pattinaggio sul ghiaccio anche qui c’è un palco dove si svolgono degli spettacoli durante tutto il periodo di Natale.

Il più spettacolare dei mercatini di Natale di Bratislava e quello che si svolge al castello da qui infatti potrete godere di una vista mozzafiato sulla città.

Quanto si spende per un weekend a Bratislava a Natale

Bratislava quindi è bellissima a Natale ma quanto costa andarci la città polacca è servita da voli diretti dall’Italia con compagnie low cost. Molti usano Bratislava come punto di arrivo per poi andare a visitare Vienna che dista appena 80 km. Se vi fermate qualche giorno in più vale la pena infatti allungarsi fino alla capitale austriaca stupenda e meravigliosa nel periodo natalizio.

I voli per Bratislava dall’Italia partono da circa 40 euro andata e ritorno nel mese di dicembre ovviamente i fine settimana sono un po’ più cari ma prenotandoli adesso spenderete veramente pochissimo. Per quello che riguarda gli alloggi avete un’ampia varietà di scelta potrete spendere perfino appena 30 euro per una doppia notte in piccoli hotel in pieno centro.

Il che significa che due notti a Bratislava con volo andata e ritorno dall’Italia Vi costerà appena €100 a cui aggiungere ovviamente le spese per mangiare. Non potrete non assaggiare la birra locale che costa una pinta pochi euro e le specialità del luogo e in ogni caso una cena in una osteria in pieno centro vi costerà circa 15/20 euro. Sono questi prezzi che rendono Bratislava una delle città più economiche e belle da vedere a Natale.