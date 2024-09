Meteo, ottobre torna l’estate: temperature fuori dalla media

Le previsioni meteo per ottobre: torna il solleone ecco che temperature ci saranno

Eravate già pronti con la cioccolata calda in mano il plaid e il telecomando per la prossima serie TV. O al massimo per una passeggiata sui monti a vedere il foliage con felpa e ombrello al seguito. Invece a quanto pare ottobre sarà tutt’altro che un mese autunnale. O almeno secondo le previsioni meteo la prima parte sarà dal sapore prettamente estivo.

D’altronde settembre anzitempo ci ha scaraventato in autunno cancellando un po’ troppo presto l’estate. Sin dai primi giorni del mese infatti abbiamo assistito a un calo termico notevole con valori anche di 10 gradi sotto la media e una situazione perturbata con molti temporali.

Ecco ottobre invece vedrà l’arrivo dell’alta pressione che è garanzia di bel tempo e di stabilità e è di un aumento termico notevole. Ecco dunque le previsioni meteo per ottobre.

Ottobre torna torna il caldo sull’Italia

Potremmo dire che settembre è stata una pausa dell’estate e a ottobre torna. I costumi e i teli da mare dunque, ritirateli fuori perché ottobre regalerà molte giornate in cui potersi rilassare in spiaggia.

Tradizionalmente il mese di ottobre regala sempre delle giornate particolarmente calde le cosiddette ottobrate, solo che quest’anno non saranno delle giornate isolate, ma sarà un vero e proprio periodo con temperature più alte della media del periodo e stabilità meteorologica.

Questa situazione riguarderà il Centro e Sud Italia, meno il nord Italia. Ciò non vuol dire che nelle regioni settentrionali ci sarà l’autunno, ma il divario rispetto alla norma sarà meno ampio.

Cosa succederà ad ottobre: caldo e bombe d’acqua

In questo contesto di ritrovato caldo anche le temperature dei mari saranno elevate fino addirittura a 28 gradi. Perfetto per un bagno al mare fuori stagione. Indubbiamente. Ma anche il terreno ideale per fenomeni estremi come temporali e alluvioni. Già perché il calore sprigionato dal mare, questa massa di aria calda, si scontrerà inevitabilmente poi con l’aria fredda proveniente al nord Europa sul finire del mese di ottobre e l’inizio di novembre. Questo scontro potrebbe dare luogo a temporali violentissimi con conseguenze drammatiche.

Dunque per il meteo ottobre si presenta come un mese autunnale atipico fra caldo il rischio dei temporali.