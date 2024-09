Foliage in Italia, i 3 posti al Nord, Centro e Sud da vedere

Dove vedere il foliage in Italia i tre posti più belli dove andare in autunno al Nord, Centro e Sud

Quando inizia l’autunno dovete partire che sia per una gita di un giorno o per un viaggio. Questa stagione infatti offre tantissimi vantaggi ad iniziare dei prezzi decisamente più contenuti che in estate o in primavera; il clima è ancora gradevole In alcune zone d’Italia è ancora estate; non c’è folla in giro e quindi non dovrete fare la fila per entrare in un museo o andare al ristorante. E poi ultimo ma non per ultimo in questa stagione potrete ammirare dei panorami mozzafiato.

Merito del foliage, ovvero il fenomeno di colorazione delle foglie degli alberi del Verde rosso al giallo e all’arancio. Il colpo d’occhio di boschi e foreste colorate con venature diverse di queste tinte è uno spettacolo da non perdere. Ma dove vedere il foliage in Italia? Ovviamente in qualsiasi posto ci sia un bosco una foresta di alberi non sempre Verdi è possibile ammirarlo. Ma ci sono dei luoghi delle faggete oppure dei Boschi d’acero in cui il fenomeno è particolarmente evidente magari se c’è anche un lago un fiume il riflesso sull’acqua Rende il tutto ancora più suggestivo. Ecco dunque dove andare a vedere il foliage in Italia.

Dove andare in Italia in autunno per il foliage

L’Italia è ricchissima di monti, valli, boschi, foreste e quant’ altro quindi vedere il foliage in autunno non è difficile. Perfino in città nei parchi potrete vederlo. Certo però ci sono luoghi dove la natura è straordinaria che in autunno diventano meravigliosi proprio grazie al foliage. Ecco quali sono.

Langhe

Foreste Casentinesi

Foresta Umbra

Langhe, fra i vigneti in Piemonte

È uno dei territori più belli d’Italia: dolci colline coltivate a vigne, borghi e castelli. In autunno questa zona diventa ancora più suggestiva con il foliage. I versanti dei Monti diventano pennellate della pittrice Madre Natura e passare attraverso queste strade regala col pidocchi eccezionali. Se poi andate nelle Langhe nel periodo di ottobre novembre avrete anche modo di assaggiare i vini Novelli della vendemmia.

Foreste casentinesi l’oro del centro Italia

Ci troviamo in Toscana in provincia di Arezzo in una zona già ricchissima di bellezze naturali e artistiche e architettoniche qui lungo l’Appennino tosco emiliano si sviluppa questa grande area delle foreste casentinesi, innumerevoli sentieri che potrete percorrere a piedi per ammirare dal vivo le foreste di faggio e boschi d’acero che in autunno diventano color oro arancio e rosso.

Foresta Umbra il foliage del sud Italia

Nel meridione uno dei follage più belli da vedere a quello della foresta umbra in provincia di Foggia. Questo grande polmone verde fatto di innumerevoli sentieri nella parte interna del Gargano offre percorsi nella natura in cui potrete ammirare specchi d’acqua e alberi nelle tonalità dell’arancio e del giallo che vi si specchiano.

Forca d’Acero, la strada del foliage

Più che un posto è un valico, una strada tra Lazio e Abruzzo che passa attraverso una spettacolare faggeta viene considerata Il luogo più bello d’Italia dove ammirare il foliage vi basterà muovervi da da Opi a San Donato Val Comino per attraversare uno dei luoghi naturali più belli del nostro paese.

Se avete voglia di ammirare il foliage in Italia dunque questi sono tre luoghi per nord centro e Sud più belli da vedere anche L’Europa è ricchissima di luoghi bellissimi dove ammirare il fogliaggio. Insomma autunno tempo di partire.