Quanto deve misurare la borsa che si può portare gratuitamente in aereo e quali sono le misure del trolley. Ecco le nuove regole sul bagaglio a mano di Ryanair dal 2024

La parte più difficile di una partenza in aereo non è tanto trovare il biglietto, la destinazione o organizzare il viaggio in sé quanto fare i bagagli. Già perché se non si vuole imbarcare la valigia bisogna utilizzare il bagaglio a mano che ha delle specifiche restrizioni e regole che cambiano piuttosto spesso.

Alcune compagnie aeree permettono infatti con la tariffa base di portare con sé in cabina soltanto una piccola borsa mentre con una tariffa più elevata è possibile portare con sé anche un trolley. Ma è bene fare attenzione alle misure perché prima di imbarcarsi, al gate i bagagli vengono pesati e misurati. Sforare anche di un solo centimetro vuol dire pagare una multa salata e vedere il proprio bagaglio finire in stiva lo stesso dicasi per il peso superare il limite consentito significa pagare.

Dunque se volete evitare di pagare multe e vedere il vostro trolley finire in stiva è bene rispettare quelle che sono le regole delle compagnie aeree. Ecco dunque le misure per il bagaglio a mano di una delle maggiori compagnie aeree low cost Ryanair.

Le regole del bagaglio a mano di Ryanair 2024 25

Il grande shock per tutti i passeggeri della Ryanair fu quando la compagnia irlandese introdusse la tariffa base con solo la borsa gratuita. Da quel momento il mito della low cost iniziò un po’ a frantumarsi. Oggi per poter viaggiare con un trolley, scegliere il proprio posto e non fare la fila all’imbarco bisogna acquistare separatamente o il priority o la tariffa regular e scegliere la più conveniente.

In ogni caso tutti possono portare in cabina un piccolo bagaglio che non necessita di essere registrato e che va poi posto sotto il sedile di fronte al proprio.Ryanair ha aumentato le misure di questa borsa o piccolo zaino che si può portare con sé gratuitamente.

Le misure consentite sono di 40 x 20 x 25 cm.

Si tratta di una borsa grande o di uno zaino piuttosto capiente. In commercio troverete diversi zaini con tasche e tasconi pensati appositamente per questo, in maniera tale da sfruttare al meglio i centimetri disponibili. Tenete conto che non è concesso portare nessun altro tipo di bagaglio a mano incluso un libro o la borsa personale o un marsupio. Solo gli acquisti al duty free possono essere introdotti e non considerati nel bagaglio a mano.

Le regole per portare il trolley: misure e costi

Un tempo con la Ryanair si poteva portare un solo bagaglio ed era un trolley. Da un po’ di tempo le regole sono cambiate: quello che è gratuito è una piccola borsa mentre per portare il trolley bisogna pagare.

La tariffa base infatti non prevede più la gratuità per il trolley ma per portare la valigia con sé in cabina bisogna acquistare il priority (trolley e imbarco prioritario) che un prezzo che varia dai 6 ai 36 euro a tratta e e può essere acquistato al momento della prenotazione o fino a 40 minuti prima della partenza. Oppure acquistare la tariffa regular (oltre alla valigia, e all’ imbarco consente anche la scelta del posto) o la tariffa Flexi Plus.

In ogni caso le misure del trolley da portare in cabina devono rispettare questi parametri:

Le misure consentite per il trolley sono 55 x 40 x 20 cm è un peso non superiore ai 10 kg

Se il trolley al momento dell’imbarco eccede le misure o il peso consentito verrà messo in stiva e al passeggero verrà fatto pagare il prezzo dell’imbarco oltre a una multa. Sappiate che avete fino a 40 minuti di tempo prima della partenza del volo per registrare il vostro bagaglio a mano sul sito o sull’app e portarlo con voi in cabina.

Prima di uscire dunque per andare in aeroporto munitevi di cm e di bilancia. Le regole sul bagaglio a mano di Ryanair sono seguite con attenzione dalla personale di terra della compagnia. È considerate che è meglio pagare prima che ritrovarvi poi al momento dell’imbarco con il vostro trolley che finisce estiva e voi che dovete mettere mano mano porta portafoglio.