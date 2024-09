Le 3 gite spirituali da fare vicino Roma: i luoghi sacri e più belli

Dove andare per una gita di un giorno vicino Roma: i tre luoghi sacri più belli da vedere nei dintorni della capitale

Staccare dalla quotidianità, dal traffico, dalle urla e dei rumori della Capitale per immergersi in un luogo di quiete tranquillità e di profonda spiritualità. Ci sono posti sacri nei dintorni di Roma che sono capolavori di architettura, di arte e testimonianze storiche importantissime.

Luoghi immersi nella natura in un contesto di silenzio e bellezza in cui è impossibile non sentire una forte spiritualità, al di là di ogni credo religioso. Fare una gita di un giorno in uno di questi luoghi sacri vi donerà un profondo senso di pace e armonia vi farà fare un tuffo nella storia e conoscere preziosissimi tesori artistici. Ecco dunque dove andare.

I tre luoghi sacri più belli da vedere vicino Roma

Nei dintorni della città eterna ci sono numerosi monasteri, abbazie ed eremi; posti in cui la Fede e la natura si fondono insieme creando luoghi intensi e suggestivi. Sono posti che hanno anche visto la storia, basti pensare all’Abbazia di Cassino bombardata durante la seconda guerra mondiale e linea di confine. Fra i tanti luoghi sacri e le abbazie del Lazio abbiamo scelto tre posti ideali per una gita di un giorno.

Abbazia di Farfa

Monastero di San Benedetto

Santuario di Greccio

L’abbazia di Carlo Magno, Farfa

Ci troviamo in Fara in Sabina, nel reatino, qui vicino al fiume Farfa sorge questa grande Abbazia che vanta oltre 1500 anni di storia. Fu fondata infatti intorno al 500 e fu un luogo estremamente importante considerata da imperatori e papi tanto che diventò un Abbazia Imperiale. La base di Farfa controllava nel suo periodo di massima espansione durante Carlo Magno chiese, castelli e perfino sei città. Nonostante con il passare dei secoli Farfa perse parte della sua importanza il suo valore architettonico artistico e storico la rese nel 1928 monumento nazionale.

Oggi, come allora, Farfa è un monastero benedettino e si può visitare per ammirare testimonianze dell’architettura carolingia, barocca dove lavorarono artisti del calibro di Giacomo della porta e dove vi sono dipinti di Orazio Gentileschi. Inoltre nel monastero ci sono moltissimi elementi medievali, affreschi e la biblioteca con i manoscritti. Intorno all’Abbazia il piccolo borgo dove vivono tuttora qualche decina di persone e una natura rigogliosa tipica di questa zona della Sabina.

Il monastero di San Benedetto lo spettacolo sul monte

Siamo di fronte a uno dei monasteri più spettacolari non solo del Lazio, ma d’Italia. Ma questo non è solamente un esempio architettonico straordinario, questo è anche uno dei luoghi spirituali più importanti del nostro Paese. Il Santuario del Sacro Speco custodisce infatti la grotta in cui Benedetto trascorse il suo periodo da eremita.

In una grotta sulle pendici del Monte Taleo, vicino l’attuale Subiaco, nel VI secolo il giovane Benedetto si rifugia per tre anni in completo eremitaggio per trovare la sua profonda spiritualità che lo porterà poi alla fondazione dell’Ordine. Intorno a questo luogo sacro iniziò un pellegrinaggio e poi a partire dalla metà del IX secolo sorse il Monastero. Addossato sulla roccia si compone di due chiese, inferiore e superiore. Nella chiesa inferiore si trova il cuore spirituale di questo posto: la grotta di Benedetto.