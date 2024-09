E’ questa la città più bella d’Italia da visitare in autunno

Dove andare in autunno in Italia è questa la città migliore da visitare in questa stagione

L’autunno è la stagione ideale per andare tra i boschi ad ammirare il foliage, a raccogliere castagne o funghi, per fare trekking magari per rilassarsi al mare nei posti in cui fa ancora caldo oppure per andare alle terme e anche per visitare una città. Ma qual è la città migliore da visitare in Italia in autunno?

Se la scelta della città da visitare all’estero è viziata anche dal budget, in Italia la scelta invece è più complicata. Indubbiamente c’è da tener da conto il clima: se è vero che al sud potrete trovare più facilmente bel tempo, c’è al nord a sorpresa una città che gode sempre di un clima perfetto. La città da visitare in autunno in Italia è Genova.

Genova in autunno: la città perfetta

La Liguria vanta uno dei climi migliori di tutta Italia: non è mai troppo calda in estate né troppo fredda in inverno. E non fa eccezione in autunno, quando il clima è piacevole e risulta dunque perfetto per visitare una città. A sancire che Genova è la città giusta da vedere in autunno ci ha pensato anche il Guardian, il quotidiano inglese ha infatti eletto Genova tra le città migliori da vedere in Europa e in autunno.

E allora venite a Genova per un weekend in autunno avrete la possibilità di visitare i suoi vicoli stretti e così caratteristici, di ammirare i suoi grandi Palazzi nobiliari e poi ovviamente il porto con l’acquario e l’Amerigo Vespucci attraccata. E se poi il tempo è particolarmente mite potete anche andare al mare in uno dei quartieri più belli e suggestivi del del capoluogo Ligure Boccadasse.

Cosa fare a Genova in autunno

Per chi ama il sole e il mare Genova è la città ideale da visitare in autunno perché permette ancora di goderne. Ma permette anche di camminare agilmente per le sue strade per vedere tutte le sue bellezze a partire dai palazzi nobiliari tra cui spiccano i palazzi dei Rolli patrimonio dell’umanità unesco.

Girate fra i carruggi del centro storico perdetevi fra i suoi vicoli e le sue piazze che si aprono all’improvviso con splendide chiese come la cattedrale di San Lorenzo. Andate poi al porto a visitare la lanterna di Genova impossibile resistere al fascino del grande Acquario. È anche la zona dove poter provare dei ristorantini e assaggiare le tante specialità del cibo da asporto tipico di Genova.

Boccadasse con la sua incantevole spiaggia vi aspetta per per qualche ora è di relax al mare. E per avere un punto di vista ancor più bello sulla città andate in uno dei suoi punti panoramici come il Belvedere del castelletto da cui potrete ammirare questo gioiellino incastonato fra i monti e il mare perfetto per l’autunno.