Paura di russare durante il viaggio: come evitare il disturbo ai vicini e dormire senza imbarazzo

Esistono diversi modi per dormire sonni tranquilli e risparmiare alle orecchie dei vicini un disturbo insistente durante il viaggio in aereo.

Russare durante il volo: il solo pensiero basta a imbarazzare chi si lascia andare dolcemente tra le braccia di Morfeo durante il viaggio in aereo. Oltre a essere imbarazzante, la russata può rivelarsi un vero strazio per le orecchie dei malcapitati passeggeri nei pressi del russatore.

Non è esattamente il massimo della vita affrontare il viaggio a bordo del velivolo in queste condizioni. Come gestire allora situazioni come queste, in modo da evitare insieme l’imbarazzo al russatore di turno e il fastidio ai vicini di posto, costretti a sorbirsi lo sgradito concerto di una cacofonia fatta di rumori rochi e stridenti?

Chi ha paura di russare durante il viaggio deve sapere che esistono diverse strategie che possono aiutarci a evitare – o comunque a ridurre – il russare durante il volo in aereo. Ecco alcune soluzioni efficaci per gestire questo problema piuttosto comune in maniera da garantire un viaggio sereno e confortevole per tutti i passeggeri.

Come viaggiare in aereo senza russare

Quella dei russatori è una categoria particolarmente temuta da chi viaggia in aereo. Per conciliare le due esigenze – quella di chi vuole schiacciare un pisolino e quella, altrettanto legittima, di chi vuole viaggiare in santa pace senza un contorno di rumori molesti – ci sono diverse strategie utili.

Chi sa di avere la propensione a russare durante il sonno farà meglio ad esempio a scegliere il posto giusto, sedendosi magari dove il rombo del motore potrà coprire i rumori. Importante anche accessoriarsi a dovere, magari utilizzando un cuscino per il collo e una mascherina copriocchi per dormire più comodamente e ridurre la probabilità di cominciare a russare.

Meglio evitare anche il consumo di alcol e sonniferi che rilassando eccessivamente i muscoli della gola contribuiscono al russare. Durante il volo è consigliabile poi mantenere la posizione corretta del corpo e della testa: eviterà l’ostruzione delle vie aeree. C’è poi la possibilità di utilizzare dispositivi antirussamento come boccagli o fasce da polso per tenere la mascella in posizione durante il sonno.

Quando ci rendiamo conto di aver cominciato a russare, possiamo provare a cambiare leggermente la posizione del corpo per vedere se ci aiuta a smettere. Per favorire un sonno tranquillo aiutano molto anche gli esercizi di respirazione profonda e l’utilizzo di oli essenziali (lavanda o menta). Importante anche bere a sufficienza durante il volo per idratare le vie aeree e minimizzare il rischio di russare.