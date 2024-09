In molti sbagliano, ma è questo il posto migliore sull’aereo per dormire: solo così ti godi il viaggio

Scegli il posto migliore sull’aereo per dormire, senza fare più errori: gli esperti non hanno dubbi che si tratti di questo.

Viaggiare in aereo è un’esperienza emozionante e divertente ma se si tratta di un viaggio lungo, riposarsi diventa fondamentale anche perché fra scomodità del posto e jet lag, riprendersi può diventare difficile.

Per questo, recuperare un po’ di ore di sonno mentre si sta volando può essere una saggia decisione. Chi viaggia in economy sa, però, che i posti sull’aereo sono molto stretti e poco confortevoli. Se poi si sceglie il posto sbagliato, allora bisogna rassegnarsi al fatto che non si dormirà nemmeno un po’.

Gli esperti hanno però identificato quale sia il posto migliore per dormire quando si viaggia in aereo.

Il posto migliore per dormire sull’aereo e godersi il viaggio

Alcune compagnie permettono di scegliere il posto in cui sedersi quando si viaggia in aereo. A volte i posti vengono assegnati in modo casuale, altre volte invece, gratuitamente o a pagamento, si può scegliere dove sedersi.

Se viene data la possibilità di scelta e si intende dormire in aereo mentre si viaggia, gli esperti hanno identificato quale sia il posto migliore in cui sedersi. Il risultato è emerso dopo aver parlato con tre viaggiatori abituali e i lavoratori dell’aviazione.

È venuto fuori che il posto migliore per dormire e rilassarsi, oltre che godersi il viaggio, è quello vicino al finestrino. È importante prestare attenzione al lato da scegliere, destro o sinistro, scegliendo in base al fianco su cui si è soliti dormire.

Quindi, è questa la scelta da fare quando si vuole dormire in aereo: il posto a finestrino. Questo è molto ambito anche da chi vuole gustarsi il panorama o scattare foto al cielo, alle nuvole, all’alba, al tramonto o alle luci della città man mano che ci si avvicina per l’atterraggio.

Chi invece deve lavorare mentre viaggia, dovrebbe scegliere il posto in base alla mano che usa maggiormente, la destra o la sinistra. Chi usa la destra, dovrebbe sedersi sul lato sinistro dell’aereo scegliendo un posto a corridoio. In questo modo si lavorerà meglio digitando al computer.

Per vivere un viaggio tranquillo, rilassante e soprattutto per dormire, dunque, il posto migliore è quello al finestrino. Infatti, chi si siede qui può anche “appoggiarsi” alla struttura dell’aereo, oltre che gustarsi il panorama di tanto in tanto.