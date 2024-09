Le previsioni meteo per ottobre Ecco che tempo farà il prossimo mese tra piogge sole e temperature

L’estate 2024 è stata caldissima e bollente luglio e agosto sono stati due mesi di fuoco con temperature a lungo al di sopra dei 40° in buona parte d’Italia. E poi improvvisamente con l’arrivo di settembre l’estate è scomparsa. Non semplicemente una diminuzione termica, ma un vero e proprio cambio di stagione.

Settembre infatti si è mostrato subito con il suo lato autunnale pioggia e freddo temperature che sono scese di colpo anche di 10 gradi trasportandoci così nel pieno dell’autunno.

Chi sognava un settembre al mare magari con qualche scappata in spiaggia ha dovuto rivedere i suoi piani. In molti ormai hanno fatto il cambio di stagione negli armadi mettendo via costumi e teli da mare e facendo spazio ai piumini. Eppure ottobre che bussa alla porta sembra vestirsi in tutt’altro modo rispetto a settembre. Ottobre a dispetto delle aspettative potrebbe essere infatti il mese giusto per rimettersi il costume da mare. Ecco il meteo per ottobre.

Le previsioni per ottobre, ecco che tempo farà

Diciamolo subito: a distanza di tempo più che previsioni si parla di un probabile andamento. Quindi non più di una tendenza che potrebbe essere smentita o confermata nei prossimi giorni. Fatto sta che quello che molti meteorologi sostenevano già da qualche settimana, sta prendendo forma. Ovvero che ottobre sarà un mese più caldo di settembre e anche più soleggiato. Infatti l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia e l’Europa spazzando via l’anticiclone africano lascerà il posto all’alta pressione delle Azzorre garanzia di un bel tempo e stabilità.

Così ottobre ci permetterà di tornare in spiaggia a prendere un po’ di sole. La colonnina di mercurio è finalmente tornerà dal sarsi dopo settimane in cui la massima non è mai salita sopra i 25 gradi. Ottobre invece si farà risentire un po’ di clima estivo. Non torneranno ovviamente le temperature roventi, ma saranno piacevolmente calde.

In questo contesto decisamente migliore di settembre non mancheranno, specialmente nella seconda metà del mese, le piogge. Ottobre infatti secondo le previsioni sarà un mese e comunque piovoso quindi che rientrerà nei canoni autunnali.

In ogni caso un piacevole e inaspettato ritorno di un sapore estivo. Proprio ora che l’autunno sembrava aver messo le radici e si guardava già verso l’inverno. Invece si può tornare a parlare di estate o per lo meno di un autunno molto, molto mite.