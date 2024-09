Calendario ufficiale termosifoni, quando si potranno accedere: date e regioni

È uscito fuori il calendario ufficiale per quanto riguarda l’accensione dei termosifoni nei luoghi pubblici: ecco le date e le regioni.

L’estate è ufficialmente terminata e ci si appresta a entrare nel periodo autunnale con la conseguente accensione dei termosifoni, che dal 2013 è soggetto a un decreto del Presidente della Repubblica. In ogni caso, la temperatura stabilita è di 19 gradi, con una tolleranza massima di 2 gradi.

Il nostro paese è diviso in sei zone che hanno delle date di accensione di termosifoni diverse, queste dipendono appunto dalle zone e variano dal 15 ottobre al 1° dicembre, così come lo spegnimento varia tra il 15 marzo e il 15 aprile, sempre in base alle aree, le cui regole sono ben diverse in base al contesto.

È importante rispettare le date per evitare multe amministrative, visto che i trasgressori potrebbero essere puniti con delle sanzioni che vanno da 500 euro a 3mila euro, come prevede la direttiva dell’UE di riferimento. Coloro che abitano all’interno di un condominio è possibile che abbiano delle regole specifiche in merito al riscaldamento centralizzato.

Il calendario ufficiale dell’accensione dei termosifoni: tutte le zone

Per prima cosa bisogna sottolineare che sono i singoli Comuni a decidere quando accendere i termosifoni, alcuni di loro per il momento non si sono espressi, quindi non sappiamo le date precise. Tuttavia, ci si può fare un’idea seguono il calendario ufficiale delle zone, così da capire più o meno il periodo in cui le amministrazioni dovranno regolarsi.

La zona A comprende le località di Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa e il decreto prevede l’accensione dei termosifoni dal 1° dicembre per 6 ore al giorno al massimo e dovranno spegnersi entro il 15 marzo. Per quanto riguarda quando stabilito nella zona B, che sono incluse le province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani, il decreto ha stabilito che i termosifoni potranno accendersi dal 1° dicembre per un 8 ore al giorno al massimo, mentre potranno spegnersi entro il 31 marzo.

Nella zona C sono compresi i territori di Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto, e il decreto vuole che i termosifoni potranno accendersi dal 15 novembre per 10 ore al giorno e rimanere tali fino al 31 marzo. Nella zona D ci sono le province di Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia e Viterbo; l’accensione è prevista dal 1°novembre per 12 ore al giorno, con spegnimento al 15 aprile.

La zona E comprende le province di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona e Vicenza e i riscaldamenti potranno accendersi dal 15 ottobre per 14 ore al giorno, con spegnimento per il 15 aprile. L’ultima è la zona F che accorpa i territori di Belluno, Cuneo e Trento, dove non sono previsti i limiti.