Le 3 città più sottovalutate che devi visitare adesso: sono bellissime

Dove andare in Europa per un city break d’autunno. Ecco tre città bellissime ma sottovalutate

L’autunno è una stagione bellissima per partire alla scoperta di città europee. Ma dove andare? Basta con a Parigi, Londra Madrid o Barcellona. Sono stupende e lo sappiamo e, per l’appunto, è ora di vedere qualcosa di diverso. Abbiamo scelto per voi tre città europee perfette per un weekend in autunno. Tre città che non trovate spesso in cima alla lista dei luoghi da visitare, Ma che vi assicuriamo invece sono perfette soprattutto in questa stagione.

Queste tre città europee raccolgono tutto il meglio che questa stagione ha da offrire. Clima ancora mite, prezzi vantaggiosi e poca folla. Città che potrete girare fra monumenti e musei, ma anche ritagliarvi dello spazio di relax. Ecco allora le tre città perfette per l’autunno.

Dove andare in Europa in autunno: tre città da scoprire

Quando a settembre gli alberi iniziano a cambiare le foglie che virano sui colori del rosso del giallo e dell’arancio è il segno che l’autunno è davvero iniziato. E c’è da sorridere perché per chi ama viaggiare è una stagione perfetta. Finita l’altra stagione infatti i prezzi crollano. Basta fare un giro sui motori di ricerca per vedere i prezzi dei voli molto più bassi. E poi il clima. In molte zone d’Europa le temperature sono ancora tiepide: ideali quindi per poter aggirare una città senza lo stress del caldo e senza il tormento del freddo.

Per questa fuga d’autunno abbiamo pensato a tre città meno battute dal turismo, ma perfette in autunno e e vi stupiranno per la loro bellezza Ecco le tre città dove andare in autunno in Europa.

Porto

Atene

Budapest

Porto per assaggiare il vino

Nel nord del Portogallo si trova questa bellissima città affacciata sul fiume Duero con i suoi splendidi azulejos che decorano intere facciate, i caratteristici vicoli acciottolati che si arrampicano e le innumerevoli chiese. Qui lo stile gotico, barocco e modernista si incontrano e convivono. Porto è una città vivace, ma con una vena malinconica, affascinante e suggestiva. La città è famosa per il vino liquoroso a cui ha dato il nome ed è la porta d’entrata per la regione vinicola del Portogallo. Intorno infatti a Porto distese di vigneti che in questo periodo dell’anno si colorano di rosso e arancio rendendo il colpo d’occhio su queste vallate davvero spettacolare.

Atene fra mare e storia

In estate una visita al Partenone è pressoché un’impresa, orde di turisti affollano il colle che domina la capitale Atene togliendo parte all’immenso fascino di questo posto. In autunno invece il Partenone e le sue meraviglie si mostrano al visitatore in tutta la loro grandiosità. Turisti ce ne sono sempre ovviamente, ma in un numero assai più accettabile. Girate per la città e visitate il museo archeologico, poi viste le temperature piacevoli dopo un giro al Pireo, fra le sue nuove gallerie d’arte, potreste pensare anche di fare una piccola fuga al mare. Magari all’isola di Hydra che si trova proprio di fronte alla capitale ed è collegata da una strada. D’altronde questi sono i vantaggi di visitare una città europea in autunno.

Budapest fra terme e foliage

La capitale ungherese è una città particolarmente romantica e in autunno è impossibile resistere. I colori del foliage cambiano faccia al Varosliget il parco cittadino fra i più antichi del mondo. La collina di gellert che domina la città vira sui colori del rosso e dell’arancio. Andate a visitare il castello e godete di questa atmosfera. E poi con i primi freddi andate alle terme. Budapest rinominata non a caso la capitale mondiale delle Terme, vanta infatti alcune degli impianti termali più antichi d’Europa. Andate alle terme Széchenyi costruite ad inizio 1900 in stile neobarocco, oppure alle terme gellert costruite in stile liberty intorno al 1915. Immergervi le piscine termali sarà il modo migliore per concludere una giornata in giro per la città.

Fra terme, vigneti e magari una fuga al mare, queste tre città sono dunque le migliori dove andare in Europa in autunno.