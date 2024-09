Is Morus Relais ‘ospita’ Temptation Island, ma quanto costa il soggiorno nel villaggio? Prezzi da capogiro

Il viaggio dei sentimenti di Temptations Island si svolge all’interno dell’Is Morus Relais, ma quanto costa soggiornare nel villaggio?

È uno dei programmi cult dell’estate e, da quest’anno, anche di inizio autunno. Temptation Island continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 con il viaggio dei sentimenti dei protagonisti, alla ricerca del proprio equilibrio sentimentale e della felicità in coppia.

Dopo l’incredibile successo dell’edizione estiva, l’appuntamento con Temptation Island è stato raddoppiato anche a settembre, con un nuovo cast di fidanzati, tentatori e tentatrici. Ad accogliere le nuove sette coppie troviamo Filippo Bisciglia, padrone di casa e conduttore del reality da molti anni.

L’Is Morus Relais, lo splendido villaggio in Sardegna che si affaccia sul mare, ospita come di consuetudine da qualche anno, la nuova edizione di Temptation Island. Il luogo è stato scelto dalla produzione del programma per la sua oggettiva bellezza e la lontananza da centri abitati.

Is Morus Relais: quanto costa soggiornare nel villaggio?

Per chi desidera vivere l’emozione di dormire nelle stanze dei protagonisti di Temptation Island e di immergersi nelle piscine in cui sono nati i primi amori, da oggi è possibile prenotare un soggiorno all’interno dell’Is Morus Relais. Il villaggio sardo ospita la produzione di Canale 5 da ormai molti anni, apprezzato per l’ingresso diretto nella spiaggia privata e per la tranquillità del luogo.

Il villaggio offre agli ospiti la possibilità di scegliere tra le otto prestigiose ville munite di patio e giardino privato. Immerse tra gli alberi e i fiori del parco naturale, le ville di Is Morus Relais offrono un luogo intimo e rilassante, in cui vivere un soggiorno in compagnia di famiglia e amici. Gli interessati ad un soggiorno più breve, potranno usufruire dei cottage all’interno del villaggio, pensati per weekend romantici all’insegna del benessere e dei trattamenti spa.

Oltre alla possibilità di prenotare un soggiorno, gli ospiti di Is Morus Relais potranno usufruire del villaggio per celebrare il loro matrimonio o altri eventi. I prezzi variano a seconda della tipologia di villa scelta e della durata del soggiorno. Villa Gamma prevede un costo di 1400 euro al giorno, seguita da villa Alfa disponibile a 1200 euro al giorno. Nella lista segue villa Giove, che con circa 800 euro al giorno risulta essere la più economica all’interno del villaggio, seguita da villa Saturno per 900 euro al giorno.