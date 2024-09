10 cose da sapere prima di un viaggio in Perù: una curiosità ti convincerà

Uno dei paesi più affascinanti e misteriosi del Sud America. Storia, tradizione e paesaggi mozzafiato. Una esperienza unica.

La magia del Sud America e quella voglia di avventurarsi, tipica di molti turisti, in un contesto completamente diverso da quello nel quale si vive. Alcuni paesi dell’America Meridionale, hanno dalla loro, oltre che storie millenarie e tradizioni, di fatto, ormai quasi impossibili da immaginare al meglio per quel che riguarda le proprie origini, un fascino che è difficile trovare altrove. Il contatto con la natura, con civiltà passate e quel modo di vivere che richiama e attira la curiosità di milioni di visitatori ogni anno.

Niente di nuovo, si potrebbe dire, immaginando di conoscere gli stessi approcci della cultura sud americana, diretti o meno su qualsiasi turista. La vicinanza si delinea, di fatto, in questo specifico modo. Un qualcosa che entra affascina, più di tutto e spinge il visitatore a vivere esperienze che mai forse avrebbe immaginato di affrontare. Il Perù, è uno dei paesi preferiti da questo punto di vista. Magico, ricco di storia e misteri. Lì dove la tradizione si perde nei racconti e in una impronta sempre più forte e intensa.

10 cose da sapere prima di un viaggio in Perù: una sintesi di ciò che c’è da sapere

Non sono certo poche le cose da sapere prima di intraprendere un viaggio simile. Ogni spostamento di una certa rilevanza ha bisogno di una buona dose di preparazione. Quello che c’è da sapere riguardo il Perù è assolutamente utile e fondamentale secondo alcuni punti di vista, per organizzare al meglio il proprio viaggio nel paese del Sud America, tra i più affascinanti e di conseguenza ricercati in assoluto. Dieci piccoli consigli che potrebbero totalmente cambiare la natura del viaggio stesso.

Una delle prime cose da sapere è che la lingua ufficiale, tranne alcune varianti che si possono trovare in alcune zone è lo spagnolo. La moneta è il Sol Peruviano, oggi, per 1 euro c’è bisogno di ben 4 sol. Per accedere al paese non c’è bisogno di visto ma del solo passaporto con una validità restante di almeno 6 mesi. Il periodo migliore dell’anno per visitare i Perù è senza dubbio quello che va da Aprile a Ottobre, in questa fase, insomma, tutto diventa molto più gradevole.

Massima attenzione all’altitudine e di conseguenza organizzarsi per tempo andando a scoprire tutti i trucchi utilizzati dagli abitanti del posto. La foresta amazzonica peruviana è uno dei luoghi che più affascinano in assoluto di tutto il Perù. I piatti tipici prevedono, nella maggior parte dei casi mais e patate. Molto diffuso anche il porcellino d’india, cucinato arrosto. La cultura Inca è quella che in qualche modo è quella che ha offerto al paese quell’alone di mistero che tanto piace ai turisti. Infine, occhio alle distanze, considerato l’esteso territorio del Perù.