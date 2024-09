Queste città sono un paradiso per chi va in bici: qui la usano quasi tutti

Andare in bici è una passione ma anche una incredibile comodità. Alcune città offrono opportunità letteralmente uniche.

Passione per le passeggiate in bicicletta ma non solo. Un mezzo di trasporto chiaramente non inquinante, comodo da trasportare e capace di assicurare esperienze assolutamente uniche. Alcune città, sparse per il mondo, fanno proprio di questa tipologia di esperienza una sorta di fiore all’occhiello. La possibilità di offrire, in sintesi, a cittadini e turisti una modalità di spostamento perfettamente funzionale ed economica, curata nei minimi dettagli.

Bike friendly è il temine ormai utilizzato proprio per certificare, in certe località, questa modalità di approccio verso il sistema specifico di trasporto. In sostanza, l’etichetta riguarda le città meglio attrezzate per quel che riguarda la circolazione in bicicletta. Nella maggior parte dei casi si tratta di centri europei. Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Germania per esempio, nei primi posti nella speciale classifica possono essere considerate pioniere per quel che riguarda la mobilità sostenibile.

In queste città vanno tutti in bici

Una delle città che si distingue sicuramente in questo senso è l’olandese Utrecht con i sui 250 km di piste ciclabili, tutti pianeggianti e concepiti nella massima sicurezza. In più la possibilità di percorrere ben 75 km su un’unica strada, con destinazione finale Amsterdam. La città, inoltre offre la possibilità di usufruire del più grande parcheggio del mondo con ben 12500 posti per le bici. Altro centro più che mai all’avanguardia è la città di Munster, in Germania, con i suoi 27 km di pista ciclabile lungo il canale cittadino.

Anversa, in Belgio, è stata premiata con il terzo posto nella Global Bicycle Cities Index 2022. Il sistema di bike sharing offerto da queste parti rappresenta un incredibile primato. Segnaletiche e semafori dedicati al contesto bici e la presenza di innovativi bikebus, che consentono il trasporto dello stesso mezz direttamente attraverso la linea pubblica urbana. Spazio, inoltre, per Copenaghen, in Danimarca, definita la città più ciclabile del mondo. Quasi tutta la popolazione, infatti, quotidianamente utilizza proprio la bicicletta per i propri spostamenti.

Esperienze letteralmente uniche, posso essere vissute, in sella a una bicicletta, ammirando le bellezze cittadine, ad Amsterdam, Malmo, Hangzhou, Berna, Brema e Hannover. In quest’ultima, nella Bassa Sassonia, la bicicletta rappresenta per i cittadini il mezzo di trasporto per eccellenza. Strutture all’avanguardia e contesti avveniristici, se confrontati con quelli di altre città, che per il prossimo anno vorrebbero portare la località tedesca in vetta alla speciale classifica delle città più adatte alla circolazione in bici. Scopri anche le 5 località dove puoi andare in bici in giro per l’Europa.