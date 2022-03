Il turismo green è quello che negli ultimi anni va più di moda, fa bene alla salute e all’ambiente ed è scelto sempre da più persone. Tutti in bicicletta e si parte!

La bicicletta è un mezzo alla portata di tutti, chi non ha iniziato ad andarci quando era piccolo? Inoltre il suo noleggio non è proibitivo, quindi, quale scusa potresti tirare fuori per non provarci?

Cinque mete da girare in bicicletta

Bordeaux – Francia

San Paolo – Brasile

Montreal – Francia

Giethoorn – Olanda

Ghent – Belgio

La dolce cittadina francese di Bordeaux

Dal 2002, Bordeaux, è Patrimonio dell’UNESCO, è anche grazie a ciò che l’utilizzo della bicicletta è stato fortemente incentivato, con una significante costruzione di piste ciclabili, tanto che oggi è una delle città più “verdi” della Francia. Attenzione però, che uno dei percorsi suggeriti è quello alla scoperta del vino, mi raccomando a non salire in bicicletta subito dopo aver fatto una degustazione!

La grande San Paolo da girare in bicicletta

Nel giugno del 2015 è stata inaugurata a San Paolo la pista ciclabile di Avenida Paulista, snodo centrale di San Paolo. La città sembra aver preso la cosa seriamente, dal momento che entro il 2016 vuole arrivare a 400km di pista ciclabile… che dici, andiamo a vedere è vero?

La sontuosa Montreal

Montreal è addirittura conosciuta per il Festival della Bicicletta, non visitare la città sulle due ruote sarebbe decisamente un affronto, non trovi? Potresti avventurarti all’interno della città vecchia, per esempio, e lasciarti conquistare dai palazzi del ‘700.

Un giro in biciclette nella piccola Venezia

Nota anche come la piccola Venezia olandese, a Giethoorn non esistono strade ma piuttosto ci si sposta lungo i canali navigabili oppure in bicicletta grazie 170 piccoli ponti di legno che li attraversano. La città si caratterizza le particolari architetture coloniche delle case risalenti al XVIII secolo.

In bici in Belgio a Ghent

Ghent in Belgio ha vietato il transito delle automobili già nel 1996. Lo sviluppo delle infrastrutture della città ha quindi puntato tutto sulle biciclette e sul trasporto pubblico. Grazie a questa vocazione ecologista, il paese risulta metà cuore di tutti gli amanti delle escursioni in bicicletta.