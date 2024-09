Viaggiare da soli ha i suoi benefici: quali sono le mete migliori per ritrovare se stessi

Viaggiare da soli ha i suoi benefici, ecco le mete che dovresti assolutamente visitare almeno una volta nella vita per un viaggio in solitaria!

Spostarsi dal proprio paese in solitaria, quindi senza amici, familiari o persone importanti della propria vita, è una cosa che dovrebbero fare tutti almeno una volta. Partire ti permette di andare alla scoperta non solo dei posti che visiterai, ma anche della tua persona interiore.

Eppure basta così poco per visitare i paesi più belli vicini o lontani dall’Italia, ecco le mete che dovresti assolutamente prendere in considerazione se stai programmando il tuo primo viaggio da solo!

Vacanze da soli, le mete più belle da visitare

Uno dei paesi più belli da visitare in assoluto e da raggiungere anche abbastanza velocemente è la Danimarca. Perfetta anche come prima meta per un viaggio in solitaria, Copenaghen, la capitale, ha un tasso di criminalità molto basso motivo per cui viene consigliata come meta per viaggiare da soli.

Spostati dall’altra parte del mondo e visita un nuovo continente: in Asia potresti visitare il Giappone, precisamente Tokyo, la sua capitale. Qui potrai andare alla scoperta di tantissimi luoghi che potrai visitare con tutta tranquillità anche da solo/a. Inoltre anche spostarsi con i mezzi pubblici sembrerebbe essere molto sicuro, non solo per gli uomini ma anche per le donne che viaggiano da sole.

Un’altra meta molto suggestiva ed elegante in cui è possibile fare un tuffo nel passato è l’Irlanda. Visita Dublino per andare alla scoperta di paesaggi mozzafiato, inoltre è la città della letteratura dell’UNESCO, motivo in più per cui merita di essere visitata. Una meta imperdibile sono le scogliere di Moher, qui potrai sederti e ammirare in tutta la sua bellezza questo panorama a dir poco meraviglioso.

Una meta perfetta per chi ama il freddo e la natura è l’Islanda. Conosciuta anche come la terra del ghiaccio e del fuoco, è molto frequentata da persone che amano viaggiare da soli perché è possibile spostarsi di continuo e andare alla scoperta di tantissimi luoghi di interesse del posto. Dai ghiacciai color zaffiro alle spiagge con la sabbia nera, qui di certo non potrai annoiarti e il viaggio non potrà che rimanere nel tuo cuore per sempre.

Parecchio distante ma decisamente suggestiva la Nuova Zelanda. Qui potrai fare tantissime attività e immergerti in una vacanza all’insegna del relax e allo stesso tempo del divertimento.