Se devi viaggiare in treno sappi che dal 21 settembre ci sarà un importante cambiamento

Gli habitué dei viaggi in treno dovranno affrontare l’ennesimo cambiamento in fase di acquisto del biglietto: le novità a partire dal 21 settembre 2024.

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale di Ferrovie Italiane ogni giorno in Italia sono circa 5,59 milioni le persone che si spostano in treno, attraversando le varie regioni e città italiane. Di queste, stando ai Dati Pendolari 2018 ben 2 milioni e 874 mila sono passeggeri del servizio ferroviario regionale.

Dunque ogni cambiamento proposto nell’ambito dei viaggi in treni ha ripercussioni su migliaia di persone che ogni giorno, per lavoro, studio o necessità, si trovano a dover utilizzare il servizio di trasporto ferroviario. È dunque premura da parte di Ferrovie delle Stato e gli altri operatori privati tenere a mente, oltre alle necessità aziendali, anche il benessere dei propri passeggeri.

Treni regionali, nuovi cambiamenti per il check-in online

Negli ultimi anni un cambiamento avvenuto per le linee ferroviarie regionali ha destano non poche polemiche tra i pendolari e i viaggiatori occasionali. L’acquisto del biglietto online, infatti, prevedeva la necessità di effettuare un check-in entro l’orario previsto per la partenza del treno.

In caso di mancata convalida il passeggero rischiava una multa di 5 euro. Tuttavia questa situazione è apparsa fin da subito molto caotica, molti passeggeri per esempio pur sapendo acquistare il titolo di viaggio online, non si sono dimostrati abbastanza digitalizzati da eseguire il passaggio successivo per il check-in nella propria area riservata.

Anche per questo i controllori sono stati molto tolleranti nell’anno di prova del servizio, ma a lungo andare è apparso chiaro che così com’era impostato, il sistema rappresentava più che un aiuto per i passeggeri, un vero e proprio ostacolo.

Le segnalazioni non sono tuttavia arrivate solo dai controllori. Questo sistema infatti, anche a causa della scarsa copertura internet in molte stazioni italiane, ha causato non pochi problemi anche ai viaggiatori più avanzati tecnologicamente che, fin dall’introduzione del check-in, hanno mosso le proprie rimostranze a Trenitalia. Queste polemiche sono state accolte dall’azienda, tanto che il Gruppo FS Italiane ha deciso che a partire dal 21 settembre 2024 eliminerà il check-in online.

Quanti acquisteranno il biglietto online potranno usufruire del check-in automatico, che scatterà all’orario previsto per la partenza del treno. Tuttavia, i passeggeri potranno modificare l’orario e la data di viaggio fino alle 23:59 del giorno precedente la partenza.

Per quanto riguarda i cambiamenti dell’orario questi potranno essere effettuati il giorno della partenza, senza alcuni limite, sempre prima della partenza del proprio treno. Insomma, viaggiare con il treno tornerà a essere semplice e conveniente, sopratutto se si approfitta delle offerte vantaggiose.