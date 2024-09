Il mercatino di Natale più economico e low cost d’Europa

Qual è il mercatino di Natale più economico d’Europa? In questa città spenderete pochissimo per il viaggio e per l’alloggio ed è bellissimo

Nel periodo natalizio tutte le città si vestono a festa: addobbi, luci natalizie e ovviamente gli immancabili mercatini di Natale. Andarli a vedere vuol dire immergersi nell’autentica atmosfera natalizia. Però occhio al portafoglio: spesso e volentieri infatti un viaggio in una delle città con i mercatini di Natale può rivelarsi un salasso per il conto in banca.

Ci sono però città più economiche, posti in cui andare a vedere i mercatini di natale senza spendere troppo. Se poi prenotate per tempo il costo della vostra vacanza a Natale per vedere i mercatini di Natale sarà decisamente economica. Ecco dunque dove andare per spendere poco.

Il mercatino di Natale più low cost d’Europa

Londra, Parigi, Stoccolma e poi Strasburgo, Vienna, Colmar – una delle città più incantevoli dove vedere i mercatini di natale – e ancora una delle città più antiche Dresda poi ancora Praga incantevole con il mercatino di Natale in piazza della città vecchia. Tutti i posti meravigliosi, ma anche piuttosto costosi.

Ma ci sono dei posti, delle città in cui andare a vedere i mercatini di Natale spendendo poco. Tra tutte una delle città più economiche dove andare a vedere i mercatini di Natale è Bratislava in Slovacchia.

Il mercatino di Natale di Bratislava

Il budget per andare a vedere uno dei mercatini di Natale deve tenere conto di tante voci: il prezzo del volo, dell’alloggio, dei ristoranti e anche degli oggetti in vendita al mercatino. Ecco, Bratislava, in Slovacchia è una delle più economiche tenendo conto di tutte queste voci.

La capitale della Slovacchia è una delle città più low cost d’Europa e non fa eccezione nemmeno durante il periodo natalizio.Per quanto possano esserci degli aumenti, sono sempre molto contenuti. Se poi prenotate con anticipo non vi accorgerete della differenza dell’altra stagione. Acquistando un biglietto con uno dei vettori più low cost d’Europa, ovvero con Ryanair, pagherete il volo solamente circa €30, così come l’alloggio in un albergo centrale con colazione inclusa verrà a persona non più di 30 euro.

Al mercatino poi potrete fare affari comprando regali per i vostri parenti amici a pochi euro.

I mercatini di Natale di Bratislava iniziano il 22 novembre e terminano il 21 dicembre. Il 24 novembre l’accensione dell’albero di Natale. A Bratislava sono allestiti tre mercatini di Natale: il più importante è quello in piazza Principale dove troverete un’ampia varietà di bancarelle con oggettistica, cibo canti e le luci colorate di Natale.

Andare ai mercatini di Natale non vi costerà troppo se sapete dove andare!