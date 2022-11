Dove trovare i mercatini di Natale low cost: ecco quali sono i più economici d’Europa. Tutte le informazioni utili.

Mancano pochi giorni all’inizio della stagione dei mercatini di Natale in Europa. L’avvio ufficiale è il primo weekend dell’Avvento, un mese prima di Natale, ma in alcune località le prime aperture sono previste già a metà novembre.

Visitare i mercatini di Natale è un’esperienza da sogno che ci riporta tutti un po’ bambini. Camminare tra le casette di legno e le bancarelle addobbate e piene di prodotti di artigianato, giocattoli, vestiti, oggetti di arredamento, biancheria per la casa, decorazioni natalizie, dolciumi e specialità gastronomiche è una vera festa.

Visitare i mercatini d’Europa è ancora più emozionante, autentiche meraviglie nelle storiche città del Vecchio Continente, tra luci scintillanti, e nei pittoreschi borghi che ci fanno vivere in un’altra epoca.

Non c’è bisogno di spendere una fortuna per visitare i mercatini natalizi in Europa. Alcuni, infatti, sono economici, grazie all’offerta di voli low cost per visitarli e agli sconti disponibili sul soggiorno. Di seguito vi proponiamo quelli da visitare.

Mercatini di Natale low cost: quali sono i più economici d’Europa

La stagione dei mercatini di Natale sta per iniziare. Vi abbiamo già segnalato le date di apertura in Italia e in Europa dei principali mercatini. Così come vi abbiamo proposto una guida a quelli più belli da visitare in Italia, in Europa e nel mondo.

Qui, invece, vi suggeriamo alcuni mercatini di Natale low cost da visitare in Europa. Ecco dove andare per spendere poco.

Budapest. Nella capitale d’Ungheria potete visitare i mercatini più economici e convenienti d’Europa. Qui trovate tante occasioni per acquistare prodotti a buon prezzo. Soprattutto, Budapest è collegata all’Italia da numerosi voli low cost. Organizzare un viaggio economico da queste parti non è difficile, nemmeno a Natale. In città vengono allestiti tanti diversi mercatini, il principale e più bello è il mercatino di Piazza Vörösmarty, dove troverete tanti prodotti tipici, tra artigianato e gastronomia locali. Date di apertura: dal 18 novembre al 1° gennaio 2023.

Praga. Un’altra grande capitale dell’Est Europa, Praga è un vero gioiello che a Natale diventa ancora più bello. Non troppo costoso, grazie ai voli low cost e alle tante offerte di viaggio per spendere poco. In città trovate tanti mercatini tipici, il principale è il mercatino nella piazza della Città Vecchia. Vicino allo spettacolare Orologio astronomico. Le bancarelle propongono i prodotti tipici della tradizione natalizia locale, tra cui la cristalleria boema. Date: dal 26 novembre al 6 gennaio 2023. Altri mercatini aprono prima e chiudono il 24 dicembre.

Cracovia. Ancora una città dell’Est Europa dal centro storico straordinario, non a caso Patrimonio Unesco. Stiamo parlando dell’affascinante Cracovia, città della Polonia molto frequentata dai giovani grazie ai tanti voli low cost. La città offre soggiorno a prezzi bassi. Da gustare anche l’ottima cucina locale. Il principale mercatino natalizio è a Rynek Glowny, la medievale Piazza del Mercato, dove sorge la Basilica di Santa Maria. Apertura: dal 25 novembre al 1° gennaio 2023.

Lubiana. La capitale della Slovenia offre uno dei mercatini natalizi più romantici d’Europa, con le casette in legno che si specchiano sulle acque del fiume Ljubljanica e le luminarie natalizie artistiche. La città è facilmente raggiungibile dall’Italia con i voli low cost, in auto e in treno dal Nord. Date: dal 25 novembre al 2 gennaio 2023.

Klagenfurt. Non lontano dl confine con l’Italia al valico di Tarvisio, sulla sponda orientale del lago Wörthersee sorge la bella città di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia. Il principale mercatino natalizio è allestito nella piazza centrale Neuer Platz, dove nelle casette di legno tanti commercianti e artigiani espongono i loro manufatti e le specialità gastronomiche di Natale. In piazza trovate anche spettacoli e musica dal vivo. Date: dal 19 novembre al 24 dicembre 2022.

E voi, avete trovato il vostro mercatino di Natale low cost in Europa? Vi ricordiamo anche le città italiane da visitare quest’anno a Natale.