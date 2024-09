Viaggi in autunno, quest’elenco è prezioso: ci sono le migliori mete per una vacanza irripetibile

Per chi ama le vacanze autunnali ci sono delle mete davvero imperdibili per godere del massimo di relax in questa stagione dell’anno.

Con gradualità anche questa afosa estate 2024 si appresta a lasciare la scena all’autunno. Chi ha detto però che vacanza faccia sempre e soltanto rima con estate? Non manca infatti chi sceglie la stagione autunnale o la tarda estate per staccare la spina dai ritmi frenetici del lavoro.

A settembre infatti la gran parte degli italiani riprende a lavorare. Di conseguenza il mese che segue ad agosto è sicuramente più tranquillo e il turismo di massa ha ormai abbandonato le località turistiche. Anche i prezzi di una vacanza sono decisamente migliori. Per chi ama il relax, settembre e inizio autunno sono ideali per una vacanza al mare o in montagna.

Anche questa stagione che può apparire interlocutoria, di passaggio tra estate e inverno, può riservare magnifiche sorprese. Ecco allora qualche idea di viaggio per una vacanza indimenticabile anche in autunno. Ce n’è per tutti i gusti: per gli amanti del mare come per quelli della montagna o della collina.

Viaggi in autunno, le migliori mete per una vacanza irripetibile

Anche a settembre le Cinque Terre, destinazione estiva di tanti turisti italiani e stranieri, possono allietare i visitatori con i loro splendidi colori e la limpidezza del loro mare scoglioso. Monterosso al Mare, Corniglia, Manarola, Vernazza, e Riomaggiore stupiscono anche col clima semi-autunnale: il clima è ancora caldo durante il giorno e la sera è temperato. Per non parlare della comodità di visitarle in treno.

Che dire poi della bellezza del lago di Garda a settembre o a inizio ottobre? C’è da perdersi con lo sguardo tra le acque color verde smeraldo del Benaco e gli affascinanti paesini che si affacciano sul lago. Imperdibili Sirmione, Desenzano del Garda, Riva del Garda. Settembre, quando il lago comincia a svuotarsi dall’assedio dei tantissimi turisti, è il momento migliore per farsi una biciclettata e godersi un pranzo sulle rive.

Consigliatissima anche una gita fra i fitti boschi dell’Oltrepò Pavese, bella zona palustre ottima per chi ama fare bird-watching o aggirarsi nelle zone in cui vive Cervo della Mesola. Terra di paesini storici e di importanti falde acquifere, l’Oltrepò Pavese offre anche lo spettacolo di una fauna naturalistica sorprendentemente variegata. Un fine settimana alle foci del Po è l’ideale per ritemprare mente e corpo.

Chi ama la montagna invece troverà una destinazione perfetta in località ancora non innevate. Parliamo di Santa Caterina, Bormio e Livigno, tre località non congestionate a settembre dal turismo di massa tipico della stagione invernale e sciistica. Il periodo settembrino permette di muoversi al fresco e di fare lunghe camminate per i boschi, le valli, le immense distese dei pascoli locali. Insomma, immergersi in questi piccoli paradisi montani può davvero essere un’idea per una indimenticabile vacanza autunnale.