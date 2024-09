Multa da oltre 1.000€ se ti beccano così in auto: colpa dei bagagli

Bisogna fare massima attenzione alla disposizione dei bagagli in auto, talvolta errori marginali e comuni possono determinare una multa.

Molti si trovano in condizioni di ricevere un’ammenda salata senza sapere nemmeno cosa sia realmente avvenuto. Basta un piccolo errore per ritrovarsi a dover corrispondere ben 1000 euro di multa. La questione è piuttosto articolata ed è per questo che tutti devono fare massima attenzione sia a quanto previsto dal Codice della Strada che all’aggiornamento della normativa che può sempre cambiare.

Quando si organizza l’auto per partire è importante andare a valutare come caricarla correttamente, per quanto concerne bagagli ma anche persone ed eventuali animali. Ci sono indicazioni apposite quindi non si può decidere in autonomia cosa fare ma è fondamentale adoperare linee guida precise.

Multa se ti beccano così in auto: attenzione ai bagagli

Il Codice della Strada offre direttive chiare quindi è onere di chi parte e deve andare a organizzare il bagagliaio o comunque in generale le borse dover rispettare quanto previsto. Ogni auto ha un carico massimo, questo è il primo punto che tutti ignorano o sottovalutano.

Vuol dire che la vettura non può essere riempita fino allo sfinimento o comunque a proprio piacere, va sempre guardato questo limite riportato sul libretto di circolazione. Se viene superata la soglia prescritta, in caso di incidenti, potrebbero esserci danni gravi. Altro elemento fondamentale è quello della disposizione dei bagagli, secondo la normativa quelli più gravosi vanno messi in prossimità dello schienale posteriore, le valigie non devono mai disturbare la visibilità e vanno sempre fissate con le cinghie, non devono essere mobili.

Secondo l’articolo 164 del Codice della Strada è fondamentale che le valigie siano sempre ben fissate, che non causino problemi di visibilità al conducente e che non impediscano i movimenti. Il carico va regolato in base a quanto previsto dall’auto e non può mai sporgere dalla vettura. Il carico non deve superare i limiti preposti, anche laddove ci siano degli accessori appositi come il porta biciclette è essenziale attenersi alle regole previste.

In caso di controllo infatti si rischia una multa salata, se il veicolo supera anche del 5% la massa indicata la sanzione è fino a 1682 euro, se invece l’eccedenza è importante c’è anche la decurtazione dei punti. Questo spiega dunque come la questione vada presa molto sul serio. Non è solo una ripercussione economica ma anche un dato relativo alla sicurezza, quindi va seguito alla lettera.