Alla scoperta di vigneti e panorami unici: questo è il periodo perfette per queste imperdibili mete

È la stagione giusta per visitare splendidi vigneti e godere di paesaggi mozzafiato: ecco quali sono le mete da non perdere.

L’inizio dell’autunno è ancora tempo di gite fuori porta e vacanze per chi non le ha fatte prima. Anche questa stagione offre moltissime mete per trascorrere un periodo all’insegna del relax ma anche per scoprire cose nuove e fare esperienze emozionanti.

Chi ama la natura e stare a contatto con essa non può perdere alcune località che offrono paesaggi unici e affascinanti e sono assolutamente da esplorare. Si tratta di zone in cui i vigneti sono protagonisti in distese bellissime e colorate.

Non solo le bontà agricole, in certi posti tutto questo è affiancato dalla cultura: castelli e antichi palazzi, stradine storiche, sono tutti elementi che consentono di vivere una vacanza intensa e appagante. Scopriamo quali mete sono un’ottima occasione assolutamente consigliata.

La Strada del Vino in Alto Adige: borghi storici, vigneti e castelli per un’esperienza unica

In Alto Adige c’è la cosiddetta Strada del Vino: è un lungo percorso chiamato propriamente Südtiroler Weinstraße che rende omaggio alla plurisecolare tradizione vitivinicola della zona. Si snoda attraverso diversi comuni: ne comprende ben 16 passando da Nalles a Salorno.

Si attraversano Andriano, Terlano, Bolzano, Appiano, Caldaro, Termeno, Cortaccia, Magrè, Cortina, Salorno, Egna, Montagna, Ora, Brozolo e Vadena. La strada del vino è lunga circa 150 Km e percorrendola si incontrano sterminati vigneti, ma anche antichi castelli e moderne cantine.

I vigneti si estendono per oltre 4000 ettari e utilizzano 40 varietà di uva per una produzione vinicola di alto livello. Si produce il famoso Gewürztraminer, ma anche il Lagrein e la Schiava, il Pinot Nero e il Pinot Bianco, il Sauvignon e lo Chardonnay.

La vendemmia ha luogo proprio in autunno e viene ancora fatta a mano seguendo i dettami delle antiche tradizioni. È possibile far visita alle cantine e conoscere da vicino un microcosmo tanto affascinante e interessante.

Tradizione e bellezza sulla Strada del Vino

La tradizione infatti è affiancata dalle moderne tecnologie, anche all’avanguardia che consentono la realizzazione di un prodotto che rientra tra le eccellenze italiane. Alla scoperta delle cantine si può accostare la visita a città come Bolzano con le sue bellezze e piccoli borghi dove all’arte antica si unisce anche il fascino della natura.

È il caso di Caldaro che ha anche un lago omonimo, balneabile, riconosciuto come il più caldo delle Alpi. Lì si può fare surf e vela oltre ovviamente al nuoto. I castelli che spiccano in questa zona sono ben 3: il Castello di Appiano, quello di Boymont e quello di Corba.

Dal 2 settembre al 24 novembre inoltre c’è un appuntamento importante: conosciuta come l’Autumn Experience comprende diverse manifestazioni dislocate lungo la strada del vino con attività didattiche, degustazioni, tour guidati.

Infine, dal 18 ottobre al 2 novembre 2024 ci sarà la seconda edizione di Melodie di Vini lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige, una rassegna musicale ricca di eventi accompagnati da degustazioni.