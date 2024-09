Treno notturno, come viaggiare in sicurezza: il consiglio di Ferrovie dello Stato

Quando si decide di muoversi in treno durante le ore notturne, è bene prestare attenzione ad alcuni aspetti in modo da viaggiare in totale sicurezza: tutti i consigli.

In molti, per scelta o per necessità, viaggiano durante la notte. Tra i mezzi di trasporto pubblico più utilizzati rientra sicuramente il treno, scelto da numerosi viaggiatori per spostarsi indipendentemente dalla distanza della meta da raggiungere.

Soprattutto, per i tragitti più lunghi, scegliere di spostarsi durante le ore notturne può avere dei vantaggi: si ottimizzano i tempi, molto spesso è possibile risparmiare trovando tariffe più basse ed, infine, si potrebbero trovare mezzi meno affollati. In merito, il Gruppo FS Italiane ha voluto fornire una serie di consigli così da viaggiare in totale sicurezza.

Viaggiare in treno di notte, i consigli del Gruppo FS Italiane

Viaggiare durante le ore notturne in treno, per tanti rappresenta un rischio, mentre per altri un vantaggio. La preoccupazione per chi, spesso, evita queste fasce orarie sono legate alla sicurezza, sia sui vagoni che in stazione.

Per evitare rischi e viaggiare in completa tranquillità, il Gruppo FS Italiane ha pubblicato una serie di consigli sul proprio sito specificando anche che è da sempre impegnato per cercare di tutelare i viaggiatori, grazie anche al lavoro del personale e gli agenti delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda le indicazioni, Ferrovie raccomanda sempre ai viaggiatori di mantenere un comportamento adeguato e collaborativo e rispettare le regole previste.

In merito alla sicurezza, il Gruppo FS raccomanda di fare sempre attenzione ai bagagli non perdendoli mai di vista, soprattutto nei parcheggi o nelle aree taxi delle stazioni. Qui, è anche bene non affidarsi ad abusivi che offrono servizi come taxi o hotel e, se si è arrivati in stazione in auto, assicurarsi di averla chiusa bene e non lasciare nulla sui sedili.

Un altro consiglio è quello di non conservare all’interno delle valigie documenti, soldi e smartphone. I viaggiatori, inoltre, dovranno essere attenti a eventuali borseggiatori non sostando in zone isolate o poco illuminate.

Le altre raccomandazioni

In stazione, la società che si occupa del trasporto ferroviario raccomanda di non attraversare i binari e di non salire o scendere dai convogli in movimento. Inoltre, non bisogna mai oltrepassare la linea gialla sul marciapiede. In treno, invece, non si deve mai lasciare oggetti di valore all’interno dello scompartimento e, durante la notte, chiudere bene la porta di quest’ultimo. È vietato sporgersi o gettare oggetti dai finestrini. Infine, bisogna prestare attenzione ai venditori che salgono sui convogli per proporre cibi, bevande o indumenti.