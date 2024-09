Il borgo da sogno dove tutto è a base di limone anche il nome: Limone sul Garda

Uno splendido borgo affacciato sul Lago di Garda tra limoni e paesaggi mozzafiato

Nelle vetrine dei negozi fra oggettistica varia ci sono i limoni; ai ristoranti sui tavoli ci sono i limoni. Sui numeri civici lungo le strade ci sono disegnati i limoni. Le insegne sono tutte a forma di limone. Se amate i limoni questo è senza dubbio il borgo giusto per voi e non a caso si chiama Limone sul Garda.

Quando si parla di limoni si pensa al Sud Italia, alla Sicilia e alla costiera Amalfitana, invece al nord, sulle rive del lago più grande d’Italia, il Lago di Garda c’è un clima mediterraneo ideale per la crescita proprio di questo profumato agrume. È il posto più a nord del mondo dove si coltiva questo agrume.

Una gita al borgo di Limone vi consentirà di conoscere questa Riviera spettacolare e tutte le bellezze che vi sono intorno. E ovviamente di assaggiare degli ottimi limone

Cosa vedere e fare a Limone sul Garda

Prima di scoprire meglio Limone sul Garda e tutto ciò che c’è da vedere intorno a questo incantevole borgo, c’è da sfatare un mito riguardo il suo nome. Sembrerebbe infatti ovvio che si chiami limone per via della coltivazione dei limoni, invece a quanto pare il nome deriva da una parola celtica ad indicare Olmo, ovvero l’albero, piuttosto comune in questa zona.

Detto questo, quello che contraddistingue questo piccolo paesino è senza dubbio la coltivazione dei limoni attestata fin dal 1700. Il clima mediterraneo che favorisce la crescita dell’ agrume, rende questo borgo ideale per le vacanze estive per una gita primaverile o autunnale o perché no, anche invernale visto il clima che si mantiene piuttosto bene.

Una gita al borgo dei limoni

Fate un giro per il grazioso centro storico fra i suoi vicoletti, fermatevi poi sulla promenade, ovvero la passeggiata lungolago, arricchita da fiori e palme e godetevi il bel sole che ben oltre l’estate illumina questa parte del Garda. Vale la pena poi prendere la bici e andare a pedalare sulla pista ciclabile più bella d’Italia se non d’Europa il percorso infatti si snoda proprio sulle acque del lago per 3 km fino al confine con il Trentino.

In estate ovviamente tuffatevi nelle acque cristalline di questo meraviglioso e grande lago dove potete praticare diversi sport o godere semplicemente della relax.

In qualsiasi stagione poi andate ovviamente a visitare una limonaia: la limonaia del Castel è quella che si trova proprio a pochi passi dal centro e poi perché no anche una passeggiata fra gli uliveti in questa zona infatti si produce uno degli oli più apprezzati d’Italia.

Ci sono poi i sentieri che si inerpicano sui monti prospicianti il lago, come il sentiero del sol o fate un’ escursione a vedere il torrente San Giovanni. Insomma la natura è protagonista di Limone sul Garda.

In una gita al Limone sul Garda non può mancare poi di assaggiare questo prezioso agrume preparato dai ristoranti del luogo in differenti versioni.

Se decidete di andare alla scoperta di questo meraviglioso lago costeggiatelo e andrete a scoprire dei posti meravigliosi A circa una sessantina di chilometri si trova a Sirmione scenografico borgo con Fortezza sull’acqua e delle invidiabili Terme.

E il souvenir di Limone sul Garda non può che essere un kg di limoni!