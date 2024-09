Devi assolutamente visitare la città dei cristalli Swarowski: spettacolo che fa incantare chiunque

Se ami i cristalli Swarowski devi andare subito a visitare la città dedicata a loro. Troverai uno spettacolo indimenticabile.

Difficile non restare abbagliati di fronte alle vetrine di Swarowski, il brand del cristallo per eccellenza che ormai esiste da più di 100 anni. Le collezioni di gioielli e di statuine omaggio a famosi franchise che ha rilasciato ormai non si contano più, inconfondibili grazie al simbolo del cigno. Ma come se non bastasse l’azienda ha una cittadina dedicata, che si trova in Austria.

Si tratta di Wattens, un comune di poco meno di 8.000 abitanti compreso nel distretto di Innsbruck. Qui si trova infatti il museo dei cristalli Swarowski fondato nel 1995 dal nome emblematico KristallWelten, che tradotto significa “Mondi di Cristallo”. Appena arrivati si rimane già colpiti dall’immenso parco che lo contorna, dove si trova anche una ruota panoramica.

Poco dopo le biglietterie si trova l’ingresso del museo, una collinetta dove è incastonato un viso enorme con due occhi di cristallo. Dalla sua bocca fuoriesce una cascata che riversa l’acqua in una vasca di marmo. I visitatori costeggiano quest’opera prima di arrivare alla mostra vera e propria, diciotto stanze dedicate all’arte del cristallo in tutte le sue sfaccettature possibili.

Entra nei Mondi di Cristallo Swarowski

Ogni ambiente interno al museo ha un tema diverso, dal Duomo di Cristallo formato da quasi 600 specchi alla sala che ospita gli abiti e i costumi indossati dalle celebrità. Potrete ammirare la giacca di Elton John, il Cuore dell’Oceano e la replica delle scarpette di cristallo del film “Cenerentola”(2015). Proseguendo entrerete anche in un carillon a grandezza naturale.

Usciti dall’ultima “camera delle meraviglie” ci sarà lo shop pronto a ricevervi, dopodiché potrete uscire nel Giardino dei Cristalli. Uno spazio aperto fatto a collinette d’erba dove si trova la Nuvola di Cristalli, una scultura formata da pali di metallo che reggono una rete tempestata di Swarowski. Quando il sole splende la luce viene riflessa dai cristalli creando un’atmosfera magica.

Avviandosi verso l’uscita si incrociano anche un piccolo labirinto di siepi dove le famiglia amano addentrarsi, mentre per i piccoli c’è una giostra dei cavalli dal design unico. Se non piove durante la giornata si susseguono gli spettacoli dal vivo degli artisti del Circus-Theater Roncalli. Troviamo acrobati, equilibristi e anche un clown che sembra uscito dai primi del ‘900.

Per evitare coda il consiglio è di acquistare i biglietti online sul sito ufficiale. Dopodiché partendo da Innsbruck ci sono circa 25-30 minuti di strada in auto. Se si vuole restare tutto il giorno si può pranzare al bar Cristallo godendosi la vista sui giardini.