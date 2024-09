È tra i più grandi tesori della Gran Bretagna ma nessuno ne ha mai sentito parlare: un luogo incantevole

Una meraviglia dopo l’altra: questo ti offrirà la Gran Bretagna in ogni sua nazione costituente, Irlanda inclusa. E tornerai a casa con la voglia di ritornare lì.

La Gran Bretagna, in secoli e secoli di evoluzione sociale, storica e politica, è riuscita a svilupparsi in maniera diversa dal resto dell’Europa. Per meglio spiegare, ha fatto ciò riuscendo a mantenere una autonomia che le è sempre stata garantita dal fatto di essere un’isola. Tralasciando l’eccezione rappresentata dalle invasioni dei Romani prima e dei popoli vichinghi poi, la Terra d’Albione ha intrapreso poi nel corso del tempo un proprio percorso.

Di cose da vedere ce ne sono tantissime. I tanti Paesi che vanno a formare il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord ma anche l’autonoma Irlanda) hanno tutti delle attrattive uniche e che non potresti mai trovare altrove. L’area del Regno Unito è un autentico scrigno di bellezze che trascendono i secoli e che riflettono secoli di evoluzione e diversità. Ogni nazione offre un patrimonio unico, che attrae visitatori da tutto il mondo.

In Inghilterra, Londra è il fulcro culturale, con il British Museum, che ospita una vasta collezione di arte e reperti storici, tra cui la celebre Stele di Rosetta. Al di fuori della capitale, la Torre di Londra racconta storie di monarchia e prigionia, mentre Stonehenge, con i suoi misteriosi megaliti, continua a affascinare studiosi e turisti. Le storiche città di Bath e York offrono architetture ben conservate, dai bagni romani alle mura medievali.

Cosa non perdersi in Gran Bretagna?

Questa è una minuscola parte che la parte inglese della Gran Bretagna può offrire. Salendo più a nord, arriverai in Scozia. Nazione che è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e per il suo ricco patrimonio storico. Edimburgo, con il suo castello che domina la città, è un centro di arte e cultura. La regione delle Highlands vede lo stagliarsi di altri castelli storici come il Castello di Eilean Donan, immerso in un panorama da favola. Questo è un luogo meno reclamizzato di altri in tutto il Regno Unito, ma vale la pena scoprirlo.

La cultura scozzese è anche espressa attraverso la musica e la danza, con i celebri balli delle Highland e i suoni delle cornamuse. E poi c’è il famoso Vallo di Adriano, costruito dai Romani come estremo confine nordico dell’Impero dal 122 d.C. In Irlanda, la bellezza naturale si combina con una storia affascinante. Dublino è una città vibrante, conosciuta per le sue biblioteche storiche e i pub tradizionali, mentre il Trinity College conserva il celebre Libro di Kells, un capolavoro di arte celtica. I Cliffs of Moher, con le loro scogliere imponenti, ti metteranno al cospetto di panorami indimenticabili, mentre i resti delle antiche abbazie e chiese raccontano la storia spirituale del paese.

L’Irlanda del Nord è famosa per il suo retaggio drammatico, cantato pure dagli U2 nel brano “Sunday Bloody Sunday, n.d.r.) e per la sua storia complessa. Il Giant’s Causeway, con le sue esclusive colonne di basalto, è un sito patrimonio dell’umanità UNESCO. Belfast, un tempo segnata da conflitti, ha visto una rinascita culturale, con il Museo del Titanic che celebra l’eredità marittima della città. La cultura è viva anche attraverso la letteratura e la musica, con figure come il poeta Seamus Heaney che hanno ispirato generazioni.

E poi c’è il Galles, del quale potrai ammirare un mix di storia e natura. I castelli medievali, come il Castello di Caernarfon e quello di Conwy, raccontano storie di battaglie e conquiste. La regione del Pembrokeshire, con le sue coste spettacolari, è perfetta per gli amanti della natura. La lingua gallese e le tradizioni locali sono parte integrante della cultura gallese, riflettendo un’identità forte e distintiva. Ti serviranno mesi e mesi per esplorare il Regno Unito e l’Eire in tutta la loro bellezza. Ma per andare in Gran Bretagna ci sono delle regole da seguire.