In Italia c’è un sentiero da percorrere che regala degli scorci mozzafiato: ha riaperto dopo anni di chiusura

Negli ultimi anni in migliaia hanno riscoperto il turismo sostenibile e lento, fatto di percorsi immersi nella natura e scorci mozzafiato.

Ormai sembra essere un’abitudine sempre più diffusa quella di dedicarsi a gite e vacanze all’insegna della natura. In molti preferiscono infatti le mete naturalistiche a quelle più mainstream, spesso assalite da migliaia e migliaia di turisti (quanto spesso si sente parlare del problema dell’over-tourism?).

In quest’ottica si inseriscono alla perfezione i trekking e le escursioni lungo i migliaia di percorsi disseminati in tutta la penisola italiana e, perché no, anche nel resto d’Europa e del mondo. Nel Bel Paese, in effetti, si trovano attrattive naturalistiche di ogni tipo.

Dalle cime degli Appennini e delle Alpi, in particolare delle Dolomiti, fino ai laghi alpini, dai boschi incantati del centro Italia, con le sue grandi faggete, fino ai sentieri che sorgono a picco sul mare come nel Lazio, nelle Marche o in Liguria. Ed è proprio in quest’ultima regione che è stato da poco riaperto un sentiero a dir poco suggestivo.

Riaperto un sentiero a picco sul mare, patrimonio Unesco: siamo in Liguria

Stiamo parlando del Sentiero Verde Azzurro, che sorge all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre e ci regala scorci e passaggi a picco sul mare. Quest’area è stata infatti dichiarata patrimonio Unesco e non è difficile immaginare quanto questo percorso possa essere suggestivo. D’altronde la Liguria è famosa per le sue strade panoramiche a metà tra mare e monti.

Il sentiero Verde Azzurro è stato dunque riaperto al pubblico nella sua completezza, dopo la fine dei lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato il tratto compreso tra Vernazza e Monterosso. L’area si compone di ben 15 percorsi, pensati per accontentare le esigenze dei più e dei meno esperti.

In altre parole, sia gli escursionisti professionisti che le famiglie con bambini al seguito potranno godersi la bellezza della scogliera ligure. Ma sempre munendosi della giusta strumentazione, in particolare scarpe adatte all’escursionismo o bastoncini per aiutarsi a mantenere l’equilibrio.

Oltre a cimentarsi nel trekking, dunque, gli escursionisti potranno godersi una passeggiata nei borghi di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, noti in tutto il mondo per i colori vivaci che colorano le pareti delle case e per gli scorci mozzafiato sul Mar Tirreno.

Durante queste calde giornate di settembre, o durante le prime settimane autunnali, una gita lungo il sentiero Verde Azzurro in Liguria potrebbe essere proprio ciò di cui abbiamo bisogno per riconnetterci con la natura!