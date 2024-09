New York, non solo grattacieli: questo castello ottocentesco è una visione imprevista

New York è una delle città sognate dalla stragrande maggioranza dei turisti. Unica per certi aspetti e capace di mille sorprese.

La grande mela, la città dei sogni per milioni di turisti in ogni parte del mondo. New York, rappresenta il massimo per molti, la metropoli che è simbolo, immagine indiscussa di un mondo probabilmente a parte e icona dall’indiscusso fascino. Un qualcosa che risulta difficile ai più da spiegare. Quello che è certo è che tra grattacieli sognati, strade e piazzi appartenenti ormai nell’intimo all’immaginario collettivo, si coltiva l’ambizione dell’essere li, almeno una volta nella vita.

La magia di una delle città simbolo degli Stati Uniti d’America è senza dubbio racchiuso in una incredibile varietà di opportunità che ne fanno una delle mete turistiche ideali in assoluto. Ogni esigenza, dal punto di vista della ricerca, del confronto culturale e di qualsiasi altra specifica richiesta, per cosi dire, a parte dello stesso turista. Alcuni luoghi, alcuni contesti, vanno ricercati. Alla fine, cosi come in un caso specifico, la sorpresa sarà davvero enorme. Un castello ottocentesco a New York? Certo, c’è anche questo.

New York, non solo grattacieli: la sorpresa che molti turisti non si aspettano

Una opzione inaspettata, quella di potersi trovare al cospetto di un castello ottocentesco nella città di New York, idealizzata, forse, nella più totale modernità. La magia, però, arriva da Central Park, il parco urbano più grande della città. Al suo interno un luogo quasi misterioso arriva a sorprendere i milioni di turisti che puntualmente arrivano al suo cospetto. Qualcosa di molto particolare e del tutto inaspettato.

Un castello che sembra uscito da una fiaba, il Belvedere Castle, costruito tra il 1867 e il 1869, progettato dagli architetti Calvert Vaux e Frederick Law Olmsted, in occasione di quello che è passato alla storia come grandioso rinnovamento dello stesso parco urbano. Oggi, quello stesso contesto da favola ospita sape espositive e offre l’opportunità ai turisti di raggiungere la terrazza panoramica con una delle più affascinanti e suggestive viste dall’interno di Central Park.

Lo stesso castello, si trova su uno dei punti più alti del grande parco urbano di New York, ragion per cui la vista, dalla terrazza citata è di quelle da togliere il fiato. Un luogo unico e inaspettato con un qualcosa di magico che potrebbe letteralmente investire la maggior parte dei suoi visitatori. New York, forse proprio inaspettatamente, è capace di dare anche questo. La sorpresa di trovarsi di fronte a qualcosa di nemmeno minimamente immaginato.